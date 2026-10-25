埃及表態協防沙烏地阿拉伯 專家：經濟和安全考量

葉門叛軍「青年運動」組織近期加大對沙烏地阿拉伯首都利雅德及石油設施的攻擊，埃及總統表態，若沙國提出要求，埃及將採取必要措施協助防衛。專家分析，埃及態度轉趨積極，與自身經濟及安全利益密切相關。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及國會預定在26日依埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）指示召開會議，決定是否授權埃及軍方為沙國提供支援，顯示開羅對沙國的支持正從外交聲援進一步走向軍事準備。但埃及也強調，不會以攻擊葉門為目的。

報導指出，塞西17日在埃及軍事學院畢業典禮上表示，埃及不會忘記海灣國家對埃及的支持，若沙國提出要求，埃及將採取一切必要措施保護沙國。隨後他要求國會召開緊急會議，授權政府在必要時提供「防衛性」協助。

埃及眾議院（House of Representatives）副議長賈薩爾（Assem El-Gazzar）21日表示，埃及眾議院現傾向於通過塞西提出的授權請求，以採取措施支持沙烏地阿拉伯並保衛其領土免受外部攻擊。

根據金字塔報，依埃及憲法第152條，軍方若要執行境外作戰任務，須先經國防委員會（NationalDefence Council）協商，並取得國會2/3多數同意。埃及國會目前共有596席，至少須獲398票支持。「埃及社會民主黨」（Egyptian Social Democratic Party）已表示，其11名國會議員將棄權，理由是目前對任務範圍、成本與風險缺乏充分資訊。

根據報導，塞西強調，埃及可能採取的軍事行動將僅限於保衛沙國領土與邊界，不會對葉門發動攻擊。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）22日表示，埃及雖支持協助沙國防衛，但仍將尋求一切可能的政治解決途徑。他同時警告，軍事解決只會帶來更多破壞，呼籲相關各方停止攻擊、降低緊張，透過政治協商化解危機。

這顯示埃及雖明確站在沙國一方，仍試圖避免防衛合作演變為更大規模的區域戰爭。分析指出，埃及可能提供防空與海上安全支援，而非派遣大規模地面部隊進入葉門。

埃及軍事專家沙哈維（Mohamed al-Shahawy）接受「今日埃及人報」（Al-Masry Al-Youm）訪問指出，實際支援方式須視沙國面臨的威脅及其需求而定，可能包括防空系統、攔截無人機與飛彈、情報分享及軍事協調。他強調，支援的目標是保護沙國領土與重要設施，而不是向其他勢力開戰。

沙哈維說：「沙烏地阿拉伯是埃及重要的戰略夥伴。從開羅的角度來看，沙國受到的威脅不只是雙邊問題，也可能影響整個阿拉伯地區的穩定。」

埃及與沙國都高度關切紅海航運安全。葉門西部沿岸及曼德海峽位居重要國際航道，若衝突持續擴大，可能影響全球航運及能源運輸。

「我認為他們（埃及）已意識到，他們不能無限期地袖手旁觀。」皇家聯合軍種研究所（RUSI）研究員赫利爾（H. A. Hellyer）如此分析。他認為，對埃及當局而言，經濟和安全考量密不可分。

埃及態度轉趨積極，除長期與沙國維持戰略關係，也與自身經濟及安全利益密切相關。沙烏地阿拉伯及其他海灣國家長期以來是埃及重要的經濟夥伴，海外僑民匯款更是埃及重要的外匯來源，大量埃及勞工在海灣國家工作，這些國家的經濟與安全局勢，可能影響埃及的外匯收入及經濟穩定。

與此同時，埃及也對再次深陷葉門戰爭有所顧忌。卡達半島電視台25日報導，埃及前總統納瑟（Gamal Abdel Nasser）於1960年代曾派遣大批軍隊進入葉門，並遭受慘重傷亡，直到1967年埃及與以色列戰爭後才逐步撤軍。這段歷史至今仍是埃及評估葉門軍事介入的重要教訓。

在沙烏地阿拉伯面臨持續攻擊之際，塞西政府已清楚表明支持沙國防衛，但國會授權及實際軍事部署仍待26日決定。埃及在這場區域衝突中的作為，將是重要觀察指標。