承諾不拿台灣當籌碼！美眾議員貝拉「已向盧比歐確認」：對台軍售未成為與陸談判籌碼

熟悉東亞及太平洋地區局勢的美國在野黨民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）近日接受專訪強調，已向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）確認美國不會將台灣作為對中國的談判籌碼。

日本新聞網（JNN）報導，擔任眾議院外交委員會東亞及太平洋小組委員會民主黨首席成員的貝拉，於24日在東京接受JNN專訪，批評美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策及與伊朗的戰事，稱川普未與國會協調，就擅自做出相關決定。

他指出，這些政策導致汽油、食品及住宅等價格上漲，認為相關問題已引發選民不滿，因此對民主黨在11月3日的期中選舉中獲勝抱持信心。

貝拉表示：「在這次期中選舉中，民主黨毫無疑問將取得眾議院過半席次，也有可能在參議院取得過半席次。」

針對中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊的頻繁活動，以及日中關係持續降溫的情況，貝拉表示，如果民主黨在眾議院取得過半席次，他將領導負責東亞及太平洋地區事務的外交小組委員會。

他指出：「我希望能儘早再次表達美國國會對日本首相高市早苗政府的堅定支持。」他並強調，美日團結至關重要。

至於台灣議題，貝拉表示：「對台軍售從未成為與中國談判的籌碼。我已向國務卿盧比歐確認，他告訴我，美國不把台灣或對台軍售當作談判籌碼的政策，沒有任何改變。」

他指出，自己也一直向川普總統傳達強烈訊息，強調無論美中進行任何形式的談判，都不應將台灣當作籌碼，並表示希望川普也能這麼做。

此外，貝拉警告，如果中國國家主席習近平決定侵台，整個區域的未來都將因此徹底改變。

他表示，所謂的「戰略嚇阻」，就是確保習近平充分理解，維持和平與繁榮的現狀，才是各方共同追求的目標。他強調，美日必須攜手合作，促使中國不選擇侵台。

另外，針對外界質疑川普及其家族的商業活動涉及利益衝突，貝拉也批評，川普被認為違反多項規範，並藉此謀取私利。

貝拉強調，監督與調查是國會的職責。如果民主黨在眾議院取得過半席次，他打算針對相關問題展開調查，履行國會應有的監督職能。