聯合國秘書長訪埃及 加薩與美伊停火為焦點

聯合國秘書長古特瑞斯24日抵達埃及，將討論加薩、蘇丹、利比亞等區域危機。埃及為外交考量及自身經濟和安全利益，積極斡旋美伊衝突並推動加薩停火協議第2階段。古特瑞斯將在今年底卸任，此行能否取得外交進展，備受關注。

埃及「金字塔報」（Al Ahram）報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）24日抵達埃及並展開3天訪問，與埃及總統塞西（Abdel-Fattah el-Sisi）、外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）及阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長法赫米（Nabil Fahmy）討論中東非洲局勢。

古特瑞斯22日宣布訪埃行程時表示，此行主要目的是阻止區域戰火擴大、保護平民，並為外交與和平創造空間。他指出，埃及在處理中東危機、巴勒斯坦問題方面具有關鍵地位。

報導指出，加薩停火協議自2025年10月生效以來，雖為2023年以哈戰爭帶來降溫契機，但執行並不順利，以色列也持續以軍事行動攻擊加薩地區。古特瑞斯22日警告，以色列對加薩地區人道援助的限制依然嚴格。

埃及外交部14日發布聲明，重申支持美國總統川普提出的加薩和平計畫，要求全面落實停火、確保人道援助持續進入、完成以軍撤離，並啟動重建工作。埃及也強調，必須建立可信的政治進程，以在最終實現巴勒斯坦建國及以巴兩國方案。

報導引述古特瑞斯重申，必須結束以色列對巴勒斯坦領土的占領，並建立可信的政治途徑，讓以色列與巴勒斯坦在和平與安全中共存。

報導另指出，除加薩危機外，美國與伊朗衝突也是古特瑞斯此行的另一重要議題。埃及外交部近來持續與區域及國際夥伴接觸，呼籲華府與德黑蘭恢復談判，避免戰事進一步擴大。

根據「埃及每日新聞」（Daily News Egypt）報導，阿布德拉提9月與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）會面時也強調，對話與談判是終止衝突、避免局勢升高的唯一途徑，並呼籲國際共同維護波斯灣國家安全及國際航行自由。

埃及媒體「埃及公報」（Egyptian Gazette）指出，美伊衝突已干擾能源、肥料供應鏈及國際貿易。若戰火擴大，除威脅波斯灣安全，也可能推高能源價格、運輸成本與民生物價，對高度依賴能源進口的埃及造成額外經濟壓力。

因此，埃及加緊斡旋力度不僅是外交考量，也與自身經濟及區域安全利益密切相關。埃及希望透過與美國、伊朗及其他區域國家的溝通，避免衝突進一步衝擊能源供應與國際航運。

此外，蘇丹與利比亞局勢也是古特瑞斯此行的討論重點。埃及與蘇丹接壤，埃及支持維護蘇丹的主權、領土完整與國家機構。利比亞則因政治分裂及安全問題，同樣是埃及與聯合國關心的部分。

報導強調，古特瑞斯此行凸顯聯合國與埃及在多邊合作、和平安全及人道援助方面的夥伴關係。對開羅而言，加薩、美伊、蘇丹與利比亞並非彼此孤立的危機，而是共同牽動中東與北非安全的相互關聯問題。

古特瑞斯將於今年底卸任聯合國秘書長職務。「中東日報」（Asharq Al-Awsat）24日分析，古特瑞斯此次訪埃正值中東與北非多場危機交織之際，能否推動外交斡旋取得進展，備受關注。

報導指出，古特瑞斯此行可視為與埃及協調區域危機的機會，也反映他在任期最後階段仍試圖推動政治對話與多邊合作。若能促使加薩停火進入下一階段、為美伊恢復談判創造條件，並推動蘇丹戰事降溫，更是聯合國尋求突破的重要一步。