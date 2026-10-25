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日媒：日本政府計劃培養「軍民兩用」產業

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日媒今天引述消息人士披露，日本政府配合修訂安全保障相關3文件，計劃在今年制定「防衛產業基礎戰略」以加強防衛產業，其中將納入扶植軍民兩用相關技術企業的內容。

「讀賣新聞」今天引述多名日本政府相關人士披露這則消息。

「防衛產業基礎戰略」的政策包含培養人工智慧（AI）等軍民兩用技術領域的產業，並明確記載將新成立法人，以整合方式支援防衛產業。日本政府希望藉此明確展現各部門將共同推動防衛產業轉型的立場，另外也希望透過防衛產業成長，以確保發生緊急事態時的生產能力，同時活絡經濟，盼實現「防衛與經濟的良性循環」。

關於具體的措施，這份戰略計劃由日本防衛省與經濟產業省合作，培育具備軍民兩用技術的相關產業。除了AI，也將涵蓋航空、太空、半導體、生物科技及醫療等領域。日本政府計劃運用經產省在培育產業與協助中小企業累積的經驗與專業，把相關政策拓展至防衛領域。

此外，日本政府也希望把防衛領域的技術創新，轉用於民用領域，進而帶動經濟成長。

關於日本政府計劃新設的獨立行政法人，則預計負責強化防衛產業的基礎，像是支援出口防衛裝備，盼推動新創企業成長。

日本政府規劃在明年的國會提交相關法案，計劃在明年10月以約300人的規模成立該法人，未來5年內再擴編至約600人。

新的法人也將以「國有設施民間營運」（GOCO）模式推動發展，由日本政府持有國防裝備的生產設施，再委託民間企業負責營運。

日媒 日本 文件 人工智慧

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