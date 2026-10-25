俄羅斯：無人機夜襲烏克蘭 擊中貨船及物流樞紐

俄羅斯國防部今天表示，俄軍夜間發動無人機攻擊，擊中一艘正駛往黑海港口切爾諾莫斯克（Chornomorsk）的貨船及烏克蘭物流樞紐，這艘船當時被用來為烏軍運送補給品。

路透社報導，俄軍也攻擊烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv）一處物流中心、一處配送中心及一處物流轉運站。

俄羅斯國防部指出，這些設施曾用來儲存及分配供烏克蘭軍方使用的軍民兩用物資。

路透社無法獨立核實俄羅斯國防部說法的真實性。

另一方面，俄羅斯皮姆州（Perm Oblast）州長馬霍寧（Dmitry Makhonin）今天表示，無人機攻擊當地一處工業設施，造成設施受損及5名工人受傷。

馬霍寧在俄羅斯官方支持的通訊軟體MAX上指出，緊急救援人員已在現場，傷者已獲得必要的醫療救助，但他未進一步說明受損情況。