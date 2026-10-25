快訊

金鐘紅毯／沈玉琳出院報平安！曝真實身體狀況 見瓜哥「撞色」喊不妙

獨／新莊電梯墜落2死檢警今相驗 家屬哀痛到場…業者承諾絕不逃避責任

一家5口回老家住3天！45歲兒子發現年邁父母「不對勁」：下次還是住飯店吧

聽新聞
0:00 / 0:00

沙烏地利雅德機場恢復局部運作後 首都仍傳爆炸聲

中央社／ 利雅德25日綜合外電報導
青年運動軍事發言人薩里（圖）警告，利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）仍是他們的「軍事目標」。資料照。歐新社
青年運動軍事發言人薩里（圖）警告，利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）仍是他們的「軍事目標」。資料照。歐新社

沙烏地阿拉伯宣布屢遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊的首都利雅德國際機場將恢復開放後，利雅德今天仍傳出爆炸聲。青年運動則警告，這座機場依舊不安全。

法新社報導，沙烏地阿拉伯因帶領1個軍事聯盟對抗伊朗支持的青年運動，近幾週來遭到對方密集攻擊，雙方衝突也成為美國和伊朗戰爭的新焦點。

青年運動多次打擊利雅德國際機場，其中本月稍早的1次攻擊造成13人喪生、300人受傷，是沙烏地阿拉伯10多年來死傷最慘重的遇襲。

利雅德國際機場在關閉2週後，昨天宣布今天將局部恢復航班起降。全球航班追蹤網站Flight Radar也顯示，今天一早已有1架飛機從當地起飛。

不過，1名法新社記者今天清晨在利雅德聽到3聲爆炸。當地居民也收到「空中威脅」警報，要求他們待在安全地方。

沙烏地阿拉伯帶領的聯軍表示，他們已擊落青年運動朝利雅德發射的1枚彈道飛彈，並在利雅德一帶攔截了2架無人機。其稍晚又說，他們攔截了青年運動朝沙烏地南方城市海米斯穆謝特（Khamis Mushait）發射的1枚巡弋飛彈。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）則警告，利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）仍是他們的「軍事目標」，呼籲所有國際、區域和沙烏地阿拉伯的航空公司及機場人員和旅客勿使用這座機場，否則後果將由沙烏地政權承擔。

爆炸 機場 沙烏地阿拉伯 伊朗 葉門

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

利雅德機場宣布部分恢復營運 葉門青年運動警告：仍為軍事目標

沙烏地聯軍攔截青年運動射彈 沙國若干城市解除警報

葉門青年運動攻擊沙國能源設施 聯軍稱擊落兩飛彈

美國擬撤離波斯灣使館人員及家屬！憂中東戰火再起 沙烏地面臨攻擊威脅

相關新聞

不是荷莫茲海峽…全球最致命航道在這！已有570艘船遇襲、40船員喪命

金融時報25日報導，俄烏雙方持續升高對黑海商船及港口設施的攻擊，今年已有至少40名船員喪命，死亡人數甚至超過國際社會更為關注的荷莫茲海峽，成為全球商船船員死亡人數最多的海域。隨著俄烏雙方加強攻擊商船及港口設施，黑海航運陷入嚴重危機，不僅戰爭保險費急遽飆升，更衝擊全球穀物供應。

闢謠死訊 金正恩24日「快閃」訪中

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿四日相隔十三個月訪問中國大陸。據日本及南韓媒體報導，大陸國務院總理李強赴丹東，但大陸官媒新華社報導沒提，只提到中共第四號人物、中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩訪問丹東。韓聯社報導形容金正恩這次是「快閃訪中」，可能廿四日當天來回。

金正恩快閃訪中 王滬寧陪同赴丹東

北韓領袖金正恩24日相隔13個月訪問中國，據日本及南韓媒體報導，中國國務院總理李強赴丹東，但中國官媒新華社報導未提，只提到中共第四號人物、中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩訪問丹東。韓聯社報導形容金正恩這次是「快閃訪中」，24日當天來回。

沙烏地利雅德機場恢復局部運作後 首都仍傳爆炸聲

沙烏地阿拉伯宣布屢遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊的首都利雅德國際機場將恢復開放後，利雅德今天仍傳出爆炸聲。青...

日台議員聯盟熱絡！日中關係因「台灣有事論」降溫之際…議員外交成「潤滑劑」

日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，日中關係逐漸降溫。在此背景下，以議員聯盟為中心的議員外交，作為日本外交的「潤...

烏克蘭攻擊俄國貝爾哥羅德州 釀3死14傷

俄羅斯地方當局今天表示，烏克蘭夜間以無人機攻擊鄰近俄烏邊境的俄國貝爾哥羅德市（Belgorod），造成2人死亡、13人受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。