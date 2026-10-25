沙烏地利雅德機場恢復局部運作後 首都仍傳爆炸聲

沙烏地阿拉伯宣布屢遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊的首都利雅德國際機場將恢復開放後，利雅德今天仍傳出爆炸聲。青年運動則警告，這座機場依舊不安全。

法新社報導，沙烏地阿拉伯因帶領1個軍事聯盟對抗伊朗支持的青年運動，近幾週來遭到對方密集攻擊，雙方衝突也成為美國和伊朗戰爭的新焦點。

青年運動多次打擊利雅德國際機場，其中本月稍早的1次攻擊造成13人喪生、300人受傷，是沙烏地阿拉伯10多年來死傷最慘重的遇襲。

利雅德國際機場在關閉2週後，昨天宣布今天將局部恢復航班起降。全球航班追蹤網站Flight Radar也顯示，今天一早已有1架飛機從當地起飛。

不過，1名法新社記者今天清晨在利雅德聽到3聲爆炸。當地居民也收到「空中威脅」警報，要求他們待在安全地方。

沙烏地阿拉伯帶領的聯軍表示，他們已擊落青年運動朝利雅德發射的1枚彈道飛彈，並在利雅德一帶攔截了2架無人機。其稍晚又說，他們攔截了青年運動朝沙烏地南方城市海米斯穆謝特（Khamis Mushait）發射的1枚巡弋飛彈。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）則警告，利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）仍是他們的「軍事目標」，呼籲所有國際、區域和沙烏地阿拉伯的航空公司及機場人員和旅客勿使用這座機場，否則後果將由沙烏地政權承擔。