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日台議員聯盟熱絡！日中關係因「台灣有事論」降溫之際…議員外交成「潤滑劑」

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，日中關係逐漸降溫。在此背景下，以議員聯盟為中心的議員外交，作為日本外交的「潤滑劑」發揮作用的情況日益受到關注。中日台關係示意圖。圖／AI生成
日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，日中關係逐漸降溫。在此背景下，以議員聯盟為中心的議員外交，作為日本外交的「潤滑劑」發揮作用的情況日益受到關注。中日台關係示意圖。圖／AI生成

日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，日中關係逐漸降溫。在此背景下，以議員聯盟為中心的議員外交，作為日本外交的「潤滑劑」發揮作用的情況日益受到關注。

日本時事通信社報導，除了政府主導的正式外交外，日本國會議員也會透過與外國政要交流，推動所謂的「議員外交」。報導指出，日本相關議員聯盟超過300個，其中以美國、中國及台灣友好議員聯盟最具影響力。

高市早苗去年11月在國會答詢時表示，台灣有事的情況「無論怎麼看，都有可能構成存亡危機情勢」。此後，中國以「新型軍國主義」為由抨擊並加強反彈，持續與日本政府保持「不接觸」的狀態。受此影響，議員外交也持續停滯，但報導指出，近期開始出現可能打破僵局的動向。

最早採取行動的並非議員聯盟，而是與議員聯盟無關的議員團。自民黨前厚生勞動副大臣橋本岳等人8月下旬訪問中國，並與中國共產黨中央對外聯絡部副部長陸慷會談。這是高市發表「台灣有事」相關言論以來，日本議員團首次與中國共產黨高層會談。

9月中旬，跨黨派的日中友好議員聯盟的年輕議員團訪問中國，並與中國外交部部長助理劉彬會談。同月下旬，自民黨前外相岩屋毅以日本國際貿易促進協會會長身分訪中，先後與中國國務院副總理何立峰、共產黨政治局委員兼外長王毅交換意見。

岩屋毅與王毅會談時，針對高市的「台灣有事」言論，試圖尋求中方理解，強調「日本政府的方針並未改變」等。

王毅則以「中國有句話，解鈴還須繫鈴人」為由，堅持中方立場，沒有讓步。不過，日本政府一名高層官員表示：「有人從旁協助，確實令人感激。」

然而，日本輿論的反應相當複雜。社群媒體上，尤其是保守派人士，不乏嘲諷岩屋毅等人是「媚中派」的貼文。

自民黨一名資深親台派人士強調，自己與岩屋等人各有分工，「我負責與台灣深入對話，他則負責與中國深入對話」，但也表達憂慮，擔心「會不會被中國的分化工作利用」。岩屋則強調：「各界有各種評價，但這些我都已經考慮在內。」

另一方面，部分選舉基礎較薄弱的議員，對日中議員外交逐漸抱持退縮態度。一名年輕議員表示：「如果被認為是親中派，在選區就會遭到冷眼看待。」因而與相關活動保持距離。

而與日中議員外交形成對比的是，日本與台灣之間的議員外交日益活躍。

日本台灣友好議員聯盟的前身組織，於1973年成立，也就是日本與台灣斷交後的隔年。今年2月日本眾議院選舉後，許多議員加入該聯盟。截至10月，日本方面的會員人數已達325人。

日本與台灣沒有正式外交關係，因此，連結雙方的議員外交具有超越「潤滑劑」的特殊意義。

自民黨一名中生代議員指出：「直到2010年代，黨內普遍認為，日中關係與日台關係同樣重要。但隨著中國的威嚇日益加劇，親台派逐漸成為主流。」

報導分析，台灣也相當重視議員聯盟作為日台交流管道的角色。近年來，中國國家主席習近平未與日中友好議員聯盟會面，但台灣總統賴清德則頻繁接見日本議員。

對日本議員而言，能與台灣領導人會面，是一項容易向支持者展現的外交成果；對台灣來說，這也是牽制中國、提高台灣在日本存在感的絕佳機會。

議員 外交 日本

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