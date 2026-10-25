烏克蘭攻擊俄國貝爾哥羅德州 釀3死14傷

金融時報25日報導，俄烏雙方持續升高對黑海商船及港口設施的攻擊，今年已有至少40名船員喪命，死亡人數甚至超過國際社會更為關注的荷莫茲海峽，成為全球商船船員死亡人數最多的海域。隨著俄烏雙方加強攻擊商船及港口設施，黑海航運陷入嚴重危機，不僅戰爭保險費急遽飆升，更衝擊全球穀物供應。

2026-10-25 15:51