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烏克蘭攻擊俄國貝爾哥羅德州 釀3死14傷

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導
在俄羅斯與烏克蘭衝突期間，俄羅斯別爾哥羅德市一棟多層住宅大樓外，停放的車輛遭到損毀。路透社
在俄羅斯與烏克蘭衝突期間，俄羅斯別爾哥羅德市一棟多層住宅大樓外，停放的車輛遭到損毀。路透社

俄羅斯地方當局今天表示，烏克蘭夜間以無人機攻擊鄰近俄烏邊境的俄國貝爾哥羅德市（Belgorod），造成2人死亡、13人受傷。貝爾哥羅德州城鎮舍別基諾（Shebekino）附近一座村莊也有1死1傷。

路透社報導，貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）州長舒瓦耶夫（Alexander Shuvayev）指出，這起攻擊造成30棟公寓大樓、35輛汽車、4棟房屋、3棟行政大樓、8處商業場所及3處社會設施受損。

烏克蘭 俄國 羅德

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