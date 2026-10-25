比利時民眾再上街要求改善教育體系 示威者與警方爆衝突

根據路透社記者目擊與比利時媒體的報導，比利時警方今天在首都布魯塞爾動用催淚瓦斯和胡椒噴劑，與要求改善教育體系條件的反政府示威者發生衝突。

近幾個月來，這類要求增加教育經費、指控警方過度施暴的集會不斷出現。今天又有數以百計以年輕人為主的示威者集結，隨後警民爆發衝突。

但這次衝突的規模和暴力程度遠低於比利時上週以及在鄰國法國所發生的事件。

路透社記者今天在布魯塞爾目擊警方追趕抗議者，一些人在奔跑時跌倒，員警毆打並踢踹其中一名示威者。

也有抗議民眾將路牌等物品丟到一堆共享電動滑板車和腳踏車上，並試圖縱火。

比利時多家媒體報導，在另一起事件中，警方動用催淚瓦斯驅散一群示威者。

布魯塞爾警方今天下午發聲明表示，並未發生重大事件，並稱已採取措施「維護公共秩序及所有人的安全」。

聲明中還提到，警方曾短暫拘留5人，理由為擾亂公共秩序，另有4人因持有違禁武器及煽動暴動而被拘留。