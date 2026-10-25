塞爾維亞提前大選登場 學生陣營力拚終結武契奇執政

塞爾維亞今天舉行提前國會大選。學生發起的大規模示威力圖拉下先後擔任總理與總統、掌權逾10年的民粹主義總統武契奇（Aleksandar Vucic）。

路透社報導，提前大選是學生示威活動的主要訴求之一，這場運動起因於2024年11月諾維薩德（Novi Sad）火車站遮雨棚坍塌事件，當時造成16人死亡，外界普遍將這起慘劇歸咎於政府貪腐與公共工程監管不周，進而引發塞爾維亞近代最大規模的反政府示威潮，參與人數一度高達數十萬。武契奇9月以「國內政局出現嚴重動盪」為由，宣布於10月25日舉行大選。

投票所於今天上午7時開放，晚間8時關閉，預計投票結束約2小時後可初步掌握選舉結果。

如果學生陣營勝選，將為這個約有600萬人口的巴爾幹國家帶來重大政治變革，與今年4月匈牙利總理奧班（Viktor Orban）敗選的情況相似。這場選舉也可能為歐洲其他學生運動帶來啟示。近幾週，歐洲多地學生走上街頭，抗議教育品質不佳、未來發展機會不足等問題，部分示威甚至演變成暴力衝突。

不過，武契奇仍握有相當大的政治優勢，他上月底宣布辭去總統職務，再度角逐總理大位。許多選民認為，武契奇帶領塞爾維亞走出經濟困境，並推動持續的現代化建設，包括興建高速公路、鐵路、學校及醫院。

民調顯示選情膠著。益普索（Ipsos）22日公布的民調顯示，武契奇所屬的「塞爾維亞進步黨」（Serbian Progressive Party）以47%的支持率領先學生陣營的40%，不過根據其他民調，學生陣營暫居領先。

英國風險顧問公司維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）資深分析師畢卡斯基（Mario Bikarski）表示，「隨著學生陣營推出的候選人名單對武契奇發起迄今最強勁的挑戰，這場塞爾維亞大選正逐漸成為該國政治的關鍵轉折點。」