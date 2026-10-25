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塞爾維亞提前大選登場 學生陣營力拚終結武契奇執政

中央社／ 貝爾格勒25日綜合外電報導

塞爾維亞今天舉行提前國會大選學生發起的大規模示威力圖拉下先後擔任總理與總統、掌權逾10年的民粹主義總統武契奇（Aleksandar Vucic）。

路透社報導，提前大選是學生示威活動的主要訴求之一，這場運動起因於2024年11月諾維薩德（Novi Sad）火車站遮雨棚坍塌事件，當時造成16人死亡，外界普遍將這起慘劇歸咎於政府貪腐與公共工程監管不周，進而引發塞爾維亞近代最大規模的反政府示威潮，參與人數一度高達數十萬。武契奇9月以「國內政局出現嚴重動盪」為由，宣布於10月25日舉行大選。

投票所於今天上午7時開放，晚間8時關閉，預計投票結束約2小時後可初步掌握選舉結果。

如果學生陣營勝選，將為這個約有600萬人口的巴爾幹國家帶來重大政治變革，與今年4月匈牙利總理奧班（Viktor Orban）敗選的情況相似。這場選舉也可能為歐洲其他學生運動帶來啟示。近幾週，歐洲多地學生走上街頭，抗議教育品質不佳、未來發展機會不足等問題，部分示威甚至演變成暴力衝突。

不過，武契奇仍握有相當大的政治優勢，他上月底宣布辭去總統職務，再度角逐總理大位。許多選民認為，武契奇帶領塞爾維亞走出經濟困境，並推動持續的現代化建設，包括興建高速公路、鐵路、學校及醫院。

民調顯示選情膠著。益普索（Ipsos）22日公布的民調顯示，武契奇所屬的「塞爾維亞進步黨」（Serbian Progressive Party）以47%的支持率領先學生陣營的40%，不過根據其他民調，學生陣營暫居領先。

英國風險顧問公司維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）資深分析師畢卡斯基（Mario Bikarski）表示，「隨著學生陣營推出的候選人名單對武契奇發起迄今最強勁的挑戰，這場塞爾維亞大選正逐漸成為該國政治的關鍵轉折點。」

塞爾維亞 大選 學生

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