快訊

川普有50%機率對伊朗動核武？美預言家警告恐爆第三次世界大戰

金鐘61／節目類5大亮點一次看 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩快閃訪中 視察新鴨綠江大橋聚焦雙方合作

中央社／ 首爾25日專電
金正恩。路透
金正恩。路透

北韓領導人金正恩昨天突然訪問中國遼寧省丹東，首次未與習近平會面便返回北韓。外界分析，這次金正恩訪中的重點是在剛通行的新鴨綠江大橋，透過視察現場表達對雙方往來、合作的高度關注。

據北韓中央通信社及新華社等官媒昨天報導，金正恩經由新鴨綠江大橋抵達丹東，參觀抗美援朝紀念館，並與中國權力排名第4的中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面後，當天便返回北韓。

韓聯社報導，這是金正恩自去年9月赴北京參加抗戰勝利紀念活動後，時隔1年1個月再次訪中，也是他執政以來第6次訪問中國。金正恩過去每次訪中都會與中國國家主席習近平舉行領袖會談，但金正恩此次僅停留丹東，與王滬寧等中國高層人士進行相關行程。

報導提及，雖然這次並未進行領袖會談，但中國領導層仍派高層人士迎接並熱情款待金正恩，被解讀為有意凸顯北韓與中國關係的重要性。迎接金正恩的王滬寧，今年7月曾藉由北韓與中國友好條約締結65週年之際，率領代表團訪問平壤，並與金正恩會面。

外界也認為，金正恩這次訪中的重點可能不在傳統的領袖外交，而是藉由新鴨綠江大橋通車契機，擴大雙方經濟合作。金正恩返國時也經由新鴨綠江大橋通行。

這座橋梁於本月15日正式通車，金正恩親自經過大橋並視察現場，顯示他對於未來透過這座橋梁擴大人員往來、貿易及經濟合作抱持高度關注。金正恩在大橋中間位置也表達期待，「毫無疑問，這座橋將確實履行連接兩國、也讓我們的心更加緊密相連的歷史使命」。

慶南大學極東問題研究所教授林乙出（音譯）評價，此次訪問是金正恩利用名義及意識形態爭取實質利益的「實用外交」，並認為此次訪中很可能是為了實地視察新鴨綠江大橋，分析這也是「再次確認與中國軍事及歷史血盟關係的行動」。

金正恩 訪中 北韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金正恩訪問丹東當天返國 強調雙邊友誼

金正恩結束訪中行程 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩突訪大陸紀念共軍參加韓戰76周年 王滬寧陪同參訪丹東

闢謠死訊 金正恩24日「快閃」訪中

相關新聞

闢謠死訊 金正恩24日「快閃」訪中

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿四日相隔十三個月訪問中國大陸。據日本及南韓媒體報導，大陸國務院總理李強赴丹東，但大陸官媒新華社報導沒提，只提到中共第四號人物、中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩訪問丹東。韓聯社報導形容金正恩這次是「快閃訪中」，可能廿四日當天來回。

影／法國再爆80萬人示威！7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

英國廣播公司（BBC）報導，法國各地24日再度爆發大規模示威，數十萬民眾走上街頭，巴黎、馬賽等多座城市入夜後陸續爆發警民衝突，近千人遭到逮捕。不過，相較於17日的大規模暴動，這次示威未重演廣泛縱火、搶劫及破壞的失控場面，對近期承受龐大維安壓力的法國當局而言，已算是一場小小的勝利。

金正恩快閃訪中 視察新鴨綠江大橋聚焦雙方合作

北韓領導人金正恩昨天突然訪問中國遼寧省丹東，首次未與習近平會面便返回北韓。外界分析，這次金正恩訪中的重點是在剛通行的新鴨...

梅根父親舊居筆電含兒少虐待照 菲：鑑識結果一周內出爐

英國哈利王子之妻、薩塞克斯公爵夫人梅根的父親老湯瑪斯．馬克爾昔日位於菲律賓的住所，據報發現兒少虐待影像及一台筆電。菲國內...

金正恩訪問丹東當天返國 強調雙邊友誼

北韓官媒報導，領導人金正恩昨天前往中國邊境城市丹東，參訪抗美援朝紀念館後，以陸路返回北韓

烏克蘭星鏈被降速是他幹的！馬斯克認了 反控烏軍違規射無人機殺人

美聯社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克24日承認，旗下公司上周限制烏克蘭境內「星鏈」（Starlink）衛星網路服務的速度，更反過來指控烏克蘭軍方違反服務條款，利用民用星鏈系統發動攻擊性無人機空襲、殺害他人，強調上周已堵住這項漏洞。此前，烏克蘭總統澤倫斯基證實，星鏈及星盾的網速已恢復正常，結束持續超過一周、干擾烏軍前線作戰的限制措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。