金正恩快閃訪中 視察新鴨綠江大橋聚焦雙方合作

北韓領導人金正恩昨天突然訪問中國遼寧省丹東，首次未與習近平會面便返回北韓。外界分析，這次金正恩訪中的重點是在剛通行的新鴨綠江大橋，透過視察現場表達對雙方往來、合作的高度關注。

據北韓中央通信社及新華社等官媒昨天報導，金正恩經由新鴨綠江大橋抵達丹東，參觀抗美援朝紀念館，並與中國權力排名第4的中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面後，當天便返回北韓。

韓聯社報導，這是金正恩自去年9月赴北京參加抗戰勝利紀念活動後，時隔1年1個月再次訪中，也是他執政以來第6次訪問中國。金正恩過去每次訪中都會與中國國家主席習近平舉行領袖會談，但金正恩此次僅停留丹東，與王滬寧等中國高層人士進行相關行程。

報導提及，雖然這次並未進行領袖會談，但中國領導層仍派高層人士迎接並熱情款待金正恩，被解讀為有意凸顯北韓與中國關係的重要性。迎接金正恩的王滬寧，今年7月曾藉由北韓與中國友好條約締結65週年之際，率領代表團訪問平壤，並與金正恩會面。

外界也認為，金正恩這次訪中的重點可能不在傳統的領袖外交，而是藉由新鴨綠江大橋通車契機，擴大雙方經濟合作。金正恩返國時也經由新鴨綠江大橋通行。

這座橋梁於本月15日正式通車，金正恩親自經過大橋並視察現場，顯示他對於未來透過這座橋梁擴大人員往來、貿易及經濟合作抱持高度關注。金正恩在大橋中間位置也表達期待，「毫無疑問，這座橋將確實履行連接兩國、也讓我們的心更加緊密相連的歷史使命」。

慶南大學極東問題研究所教授林乙出（音譯）評價，此次訪問是金正恩利用名義及意識形態爭取實質利益的「實用外交」，並認為此次訪中很可能是為了實地視察新鴨綠江大橋，分析這也是「再次確認與中國軍事及歷史血盟關係的行動」。