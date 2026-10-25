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梅根父親舊居筆電含兒少虐待照 菲：鑑識結果一周內出爐

中央社／ 馬尼拉25日綜合外電報導
圖為梅根82歲的父親老湯瑪斯．馬克爾。路透
圖為梅根82歲的父親老湯瑪斯．馬克爾。路透

英國哈利王子之妻、薩塞克斯公爵夫人梅根的父親老湯瑪斯．馬克爾昔日位於菲律賓的住所，據報發現兒少虐待影像及一台筆電。菲國內政部長告訴法新社，筆電鑑識結果預計一周內出爐。

綜合法新社和美聯社報導，梅根（Meghan Markle）82歲的父親老湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle）先前居住在菲律賓宿霧省（Cebu），據報年初曾中風，左腿截肢，之後返回美國。

菲律賓內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）告訴法新社，菲律賓國家警署（PNP）在接獲報案後，隨即前往查看一名名為湯瑪斯．馬克爾的男子的舊居，發現了大量兒少色情相關資料及一台筆記型電腦。

芮慕拉說：「目前這台筆記型電腦正在進行鑑識調查，我們預計一周內會有完整結果。」

他說，若有足夠證據提出指控，菲國警將與相關執法單位合作，設法找到老湯瑪斯並採取適當法律行動。

他說，報案的人是老湯瑪斯的兒子。

英國小報「太陽報」（The Sun）上周率先報導指出，老湯瑪斯之子、梅根同父異母哥哥小湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle Jr.）在整理父親舊宅物品時，發現疑似兒少虐待影像。

對此，梅根發布聲明表示，對父親遭指控持有兒少虐待影像「感到極度痛心」。

她補充道，早在2018年她就曾看過一封寄給倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）及皇家與專責保護部門（Royalty and Specialist Protection）的信件，內容包含對父親「令人不安且困擾」的類似指控，當時相關單位曾承諾會展開調查。

倫敦都會區警察局表示，已將相關資訊轉交哈利王子夫婦，但未與其他執法機關分享。

梅根強調，基於這些疑慮，她過去已選擇切斷父親與自己子女的聯繫，以保護孩子安全。

哈利王子與梅根2018年在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行婚禮時，老湯瑪斯並未出席，父女關係疏遠也因此屢成媒體焦點。

老湯瑪斯目前已透過英國「每日郵報」（Daily Mail）否認所有指控。

梅根 筆電 兒少

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