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加彭解除社群媒體禁令 實施強制實名制終結網路匿名

中央社／ 加彭首都自由市24日綜合外電報導

非洲國家加彭的媒體監管機構宣布，當局已於今天解除長達8個月的社群媒體禁令；政府目前也要求社媒用戶提供正式身分證明，實質上終結網路匿名。

法新社報導，加彭通訊高級委員會（High Communication Authority，HAC）今年2月17日宣布封鎖包括臉書（Facebook）與TikTok在內的社群平台，理由是網路內容助長社會衝突與分裂。

禁令實施之際適逢加彭總統恩古馬（Brice Oligui Nguema）就任不到1年，正面臨一波社會動盪。

HAC發言人孟多姆（Jean-Claude Franck Mendome）透聲明表示，「本會決定解除社群媒體平台的暫停服務措施。」

在這個中非國家，使用最廣泛的臉書與TikTok，以及YouTube和Instagram均遭封鎖；WhatsApp則時有時無。

禁令實施後，仍有部分民眾透過虛擬私人網路（VPN）連線使用社群媒體。VPN服務供應商Proton表示，禁令生效隔天，其VPN工具的下載量暴增600倍。

HAC表示，社群媒體禁令是為了「讓政府有時間調整法律架構，以便更妥善地規範社群媒體」。

當局目前要求社群平台用戶提供正式身分證明，實質上終結網路匿名使用。

HAC表示，正與臉書及Instagram母公司Meta，以及TikTok和YouTube合作，以「改善」這些平台的內容審查機制。

加彭反對派曾嚴厲抨擊社媒禁令是濫用權力，並針對禁令提出多起法律訴訟，但均遭駁回。

批評人士將禁令視為加彭政治環境日益壓抑的例證，也認為這粉碎了外界原本對恩古馬上台後將帶來民主改革的期待。

社群媒體 實名制 網路

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