金正恩訪問丹東當天返國 強調雙邊友誼

北韓官媒報導，領導人金正恩昨天前往中國邊境城市丹東，參訪抗美援朝紀念館後，以陸路返回北韓。

路透社與韓聯社報導，金正恩昨天經由剛開通的新鴨綠江大橋造訪中國遼寧省丹東。中國是北韓最大的貿易夥伴，這座橋梁被視為北京與平壤有意擴大雙邊貿易關係的象徵。

北韓官媒大篇幅強調這次訪問的歷史意義，並形容兩國關係是在1950年至1953年韓戰期間建立的「牢固情誼」。

根據北韓中央通信社（KCNA），金正恩參訪期間表示，北韓人民將「永遠銘記與中國人民並肩作戰的光輝歲月」，並將「世世代代感念以鮮血幫助我國革命的中國人民」。

外界認為，此行顯示中國與北韓有意進一步深化經貿關係，時機適逢美國總統川普預計下月訪問亞洲之前。此行也凸顯北韓在外交上的權衡考量。過去2年來，北韓持續深化與俄羅斯的軍事合作，如今又有意加強與中國的經貿關係。

在中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同下，金正恩前往丹東的「抗美援朝紀念館」參訪。同行的北韓高階代表團成員包括金正恩的妹妹金與正，以及外交部長崔善姬。

金正恩上次造訪北京是在2025年9月，當時他出席一場閱兵儀式；中國國家主席習近平則於今年6月訪問北韓。

北韓中央通信社報導，金正恩在新鴨綠江大橋的中央位置俯瞰周邊景色時表示，他相信這座橋梁必將切實履行連結兩國、牢牢凝聚兩國人民之心的歷史使命。