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日本北九州攻擊案 歹徒持刀刺傷1女後逃逸

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本一名20多歲女子今晨4時35分左右，在日本北九州市小倉北區古船場町的步道遇襲。一名男子拿著像是刀械的物品從這名女子背後攻擊她，造成女子腰部受傷。歹徒在做案後逃逸。

「讀賣新聞」報導，事發地點在JR小倉站以南約700公尺，旦過市場以及餐廳等店家就在附近。

警方表示，歹徒為一名年約40歲到50多歲的男子，戴著白色帽子，並穿著褐色長袖。

上述女子遇襲後，前往附近的便利商店求助，接著由店家協助報警。遇襲女子表示，「不認識」這名男子。所幸傷者沒有生命危險，已經送醫治療。

「每日新聞」報導，小倉北警察署表示，遇襲女子當時獨自在走路，左腰被刺了一次。

小倉北警察署目前尚未在現場找到做案工具，正在朝殺人未遂事件方向辦案。

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