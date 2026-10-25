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保加利亞總統大選登場 黑海安全與對俄立場成焦點

中央社／ 索菲亞25日綜合外電報導

保加利亞今天舉行總統大選俄烏戰爭影響擴及保加利亞黑海沿岸海域，使海上安全及對俄立場成為選戰焦點。

路透社報導，民調顯示，在27名候選人中，61歲的代理總統約托娃（Iliana Iotova）與50歲的前看守總理蓋洛夫（Andrey Gyurov）支持度領先。

雖然保加利亞總統屬於虛位元首，但由於近期保加利亞黑海沿岸商船接連遭無人機襲擊，恐是造成約20多名國際船員喪生的主因，使本次大選備受關注。

這一連串襲擊引發國際社會譴責，各界普遍擔憂俄烏戰爭波及的範圍正在擴大，也促使保加利亞政府向盟邦尋求協助，以強化海上安全防禦。

保加利亞雖未直接指控俄羅斯策動攻擊，但總理拉德夫（Rumen Radev）指出，這些攻擊的結果「有利於俄羅斯聯邦」。

支持度領先的兩位總統候選人均譴責襲擊事件，但對俄烏戰爭的立場不同。

曾於今年擔任幾個月看守總理的蓋洛夫，獲得親西方、改革派政黨支持，長期以來均持挺烏立場。他任總理期間，曾與基輔（Kyiv）簽署安全合作協議。

蓋洛夫22日在造勢大會上表示：「我希望保加利亞在歐洲擁有自己的聲音，成為可靠的北大西洋公約組織（NATO）盟友，透過充分準備、強而有力的外交及明確立場捍衛自身利益。」

另一方面，約托娃22日在造勢場合表示：「我的對手主張必須打一場消耗戰。但事實是，我們大家才是最疲憊的人。」

約托娃原任副總統，今年1月在拉德夫辭去總統職務後接任總統。拉德夫當時辭職以投入國會選舉，並在選舉中勝出，隨後於5月出任總理。

許多政治分析人士認為，拉德夫的政治立場親近克里姆林宮。他支持約托娃，兩人均主張透過外交途徑結束戰爭。

若約托娃勝選，將成為保加利亞首位民選女性總統。

總部位在首都索菲亞的民調機構阿爾法研究（Alpha Research）的民調顯示，約托娃支持度41%，蓋洛夫28%。若今天首輪投票無人取得過半票數，雙方將於11月1日舉行第二輪決選。

投票將於上午7時（格林威治標準時間0500）開始，晚間8時結束。

保加利亞 大選 俄烏戰爭

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