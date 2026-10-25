保加利亞總統大選登場 黑海安全與對俄立場成焦點

保加利亞今天舉行總統大選，俄烏戰爭影響擴及保加利亞黑海沿岸海域，使海上安全及對俄立場成為選戰焦點。

路透社報導，民調顯示，在27名候選人中，61歲的代理總統約托娃（Iliana Iotova）與50歲的前看守總理蓋洛夫（Andrey Gyurov）支持度領先。

雖然保加利亞總統屬於虛位元首，但由於近期保加利亞黑海沿岸商船接連遭無人機襲擊，恐是造成約20多名國際船員喪生的主因，使本次大選備受關注。

這一連串襲擊引發國際社會譴責，各界普遍擔憂俄烏戰爭波及的範圍正在擴大，也促使保加利亞政府向盟邦尋求協助，以強化海上安全防禦。

保加利亞雖未直接指控俄羅斯策動攻擊，但總理拉德夫（Rumen Radev）指出，這些攻擊的結果「有利於俄羅斯聯邦」。

支持度領先的兩位總統候選人均譴責襲擊事件，但對俄烏戰爭的立場不同。

曾於今年擔任幾個月看守總理的蓋洛夫，獲得親西方、改革派政黨支持，長期以來均持挺烏立場。他任總理期間，曾與基輔（Kyiv）簽署安全合作協議。

蓋洛夫22日在造勢大會上表示：「我希望保加利亞在歐洲擁有自己的聲音，成為可靠的北大西洋公約組織（NATO）盟友，透過充分準備、強而有力的外交及明確立場捍衛自身利益。」

另一方面，約托娃22日在造勢場合表示：「我的對手主張必須打一場消耗戰。但事實是，我們大家才是最疲憊的人。」

約托娃原任副總統，今年1月在拉德夫辭去總統職務後接任總統。拉德夫當時辭職以投入國會選舉，並在選舉中勝出，隨後於5月出任總理。

許多政治分析人士認為，拉德夫的政治立場親近克里姆林宮。他支持約托娃，兩人均主張透過外交途徑結束戰爭。

若約托娃勝選，將成為保加利亞首位民選女性總統。

總部位在首都索菲亞的民調機構阿爾法研究（Alpha Research）的民調顯示，約托娃支持度41%，蓋洛夫28%。若今天首輪投票無人取得過半票數，雙方將於11月1日舉行第二輪決選。

投票將於上午7時（格林威治標準時間0500）開始，晚間8時結束。