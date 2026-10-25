快訊

聯發科5155元買進慘套牢！股價跌近19%求救 0050意外被點名

戰機飛行員專屬「領帶俱樂部」 彈射逃生成功才能加入

徐佳青惜別宴延燒 凌濤再爆護航僑委是歐洲信賴台灣後援總會長

聽新聞
0:00 / 0:00

利雅德機場宣布部分恢復營運 葉門青年運動警告：仍為軍事目標

中央社／ 亞丁25日綜合外電報導

葉門伊朗的青年運動（Houthis）今天再次發出警告，呼籲切勿使用利雅德的哈立德國王國際機場。數小時前，這座機場宣布在本月稍早曾暫停營運後，將指定兩個航廈恢復起降。

路透社報導，青年運動軍事發言人薩雷（Yahya Saree）表示，這座機場仍是「軍事目標」，針對機場的行動將持續進行，並警告所有航空公司、機場工作人員及旅客不要使用這座機場。

哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）昨晚表示，自25日起，第1航廈將供國內航班使用，第2航廈則供國家航空運營的國際航班使用。

這座機場在10月10日遭攻擊後停止營運。這起由青年運動宣稱犯案的攻擊造成13人死亡、300多人受傷，是沙烏地阿拉伯10多年來死傷最慘烈的攻擊。兩天後，機場暫停營運措施再度延長。

青年運動持續向沙烏地阿拉伯的機場、港口與石油設施發射彈道飛彈與無人機，使身為美國盟友的沙烏地阿拉伯成為這場擴大衝突中的施壓目標。

青年運動上個月奪取紅海沿岸戰略要地，沙烏地阿拉伯隨即加大對葉門戰事的軍事介入力道，不僅發動空襲，還支持政府軍展開反攻。

葉門 機場 伊朗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

葉門青年運動攻擊沙國能源設施 聯軍稱擊落兩飛彈

沙烏地聯軍攔截青年運動射彈 沙國若干城市解除警報

美國擬撤離波斯灣使館人員及家屬！憂中東戰火再起 沙烏地面臨攻擊威脅

伊朗密謀暗殺美外交官！情報揭計畫進入後期 美急撤使館人員

相關新聞

烏克蘭星鏈被降速是他幹的！馬斯克認了 反控烏軍違規射無人機殺人

美聯社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克24日承認，旗下公司上周限制烏克蘭境內「星鏈」（Starlink）衛星網路服務的速度，更反過來指控烏克蘭軍方違反服務條款，利用民用星鏈系統發動攻擊性無人機空襲、殺害他人，強調上周已堵住這項漏洞。此前，烏克蘭總統澤倫斯基證實，星鏈及星盾的網速已恢復正常，結束持續超過一周、干擾烏軍前線作戰的限制措施。

影／法國再爆80萬人示威！7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

英國廣播公司（BBC）報導，法國各地24日再度爆發大規模示威，數十萬民眾走上街頭，巴黎、馬賽等多座城市入夜後陸續爆發警民衝突，近千人遭到逮捕。不過，相較於17日的大規模暴動，這次示威未重演廣泛縱火、搶劫及破壞的失控場面，對近期承受龐大維安壓力的法國當局而言，已算是一場小小的勝利。

闢謠死訊 金正恩24日「快閃」訪中

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿四日相隔十三個月訪問中國大陸。據日本及南韓媒體報導，大陸國務院總理李強赴丹東，但大陸官媒新華社報導沒提，只提到中共第四號人物、中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩訪問丹東。韓聯社報導形容金正恩這次是「快閃訪中」，可能廿四日當天來回。

戰機飛行員專屬「領帶俱樂部」 彈射逃生成功才能加入

從高速飛行的戰機中彈射出去，是什麼感覺？有人只記得自己突然直衝天空，低頭看著座機愈來愈小，被巨大的力量甩出機艙，落地後才發現脊椎骨折。對軍機飛行員來說，按下彈射裝置往往是最後的保命手段，而那些真的活著回來的人，也因此成為一個極為特殊圈子的一員。

巴西決選前夕左翼紅潮對決右派浪潮 小波索納洛民調微幅領先魯拉

里約熱內盧的柯帕加巴納海灘今天湧現支持總統魯拉的紅色人潮，數百名機車騎士則催動引擎，為右翼候選人佛拉維歐．波索納洛聲援。...

法國41萬人示威相對平和 訴苦物價上漲不得不走上街頭

繼上周末示威演變成嚴重暴力後，法國群眾今天再次抗議生活成本高漲。在政府增派警力的情況下，巴黎遊行相對平和落幕；示威者說，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。