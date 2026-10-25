利雅德機場宣布部分恢復營運 葉門青年運動警告：仍為軍事目標

葉門親伊朗的青年運動（Houthis）今天再次發出警告，呼籲切勿使用利雅德的哈立德國王國際機場。數小時前，這座機場宣布在本月稍早曾暫停營運後，將指定兩個航廈恢復起降。

路透社報導，青年運動軍事發言人薩雷（Yahya Saree）表示，這座機場仍是「軍事目標」，針對機場的行動將持續進行，並警告所有航空公司、機場工作人員及旅客不要使用這座機場。

哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）昨晚表示，自25日起，第1航廈將供國內航班使用，第2航廈則供國家航空運營的國際航班使用。

這座機場在10月10日遭攻擊後停止營運。這起由青年運動宣稱犯案的攻擊造成13人死亡、300多人受傷，是沙烏地阿拉伯10多年來死傷最慘烈的攻擊。兩天後，機場暫停營運措施再度延長。

青年運動持續向沙烏地阿拉伯的機場、港口與石油設施發射彈道飛彈與無人機，使身為美國盟友的沙烏地阿拉伯成為這場擴大衝突中的施壓目標。

青年運動上個月奪取紅海沿岸戰略要地，沙烏地阿拉伯隨即加大對葉門戰事的軍事介入力道，不僅發動空襲，還支持政府軍展開反攻。