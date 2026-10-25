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影／法國再爆80萬人示威！7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

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影／法國再爆80萬人示威！7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國各地24日再度爆發大規模示威，法國內政部估計，全國約有41萬人參與示威，工會則稱人數高達80萬。圖為巴黎民眾帶著國旗示威。路透
法國各地24日再度爆發大規模示威，法國內政部估計，全國約有41萬人參與示威，工會則稱人數高達80萬。圖為巴黎民眾帶著國旗示威。路透

英國廣播公司（BBC）報導，法國各地24日再度爆發大規模示威，數十萬民眾走上街頭，巴黎、馬賽等多座城市入夜後陸續爆發警民衝突，近千人遭到逮捕。不過，相較於17日的大規模暴動，這次示威未重演廣泛縱火、搶劫及破壞的失控場面，對近期承受龐大維安壓力的法國當局而言，已算是一場小小的勝利。

法國內政部估計，24日全國約有41萬人參與示威，工會則宣稱人數高達80萬。這波抗議主要針對生活成本高漲及校園環境惡劣等問題，延續過去數周的學生抗議浪潮。儘管法國多數地區陰雨綿綿，仍有大批民眾上街，凸顯社會不滿情緒深重。白天多數遊行和平進行，但入夜後部分城市仍爆發衝突，警方動用催淚瓦斯、水砲及警棍驅散示威者。

法新社引述法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，截至24日晚間，全國已有近1000人遭逮捕，人數預計還會增加。相較10月17日同期暴動約有385人被捕。

為防止重演17日的大規模暴動，法國政府這次部署約7萬名警察，並在多座城市實施限制措施。總統馬克宏本周稍早更下令，僅允許經認可工會組織的示威活動舉行。當局近日也加速審理涉及破壞公物、縱火及搶劫的案件，已有數百人被判監禁。

紐約時報報導，巴黎當局擔心暴力事件重演，提前關閉羅浮宮、大皇宮、奧賽美術館、橘園美術館及畢卡索美術館等多處文化場館。知名的香榭麗舍大道沿線多家商店及精品店紛紛以木板封住門窗，防範遭到洗劫，多數商家入口處也部署保全人員戒備。

巴黎一場從義大利門（Porte d'Italie）前往文森門（Porte de Vincennes）的和平遊行，24日接近尾聲時爆發警民衝突。部分示威者架設臨時路障、朝警方投擲物品，另有蒙面青年砸毀汽車經銷商的玻璃窗，鎮暴警察隨即持警棍驅散人群。這次維安行動甚至出動通常負責打擊組織犯罪及反恐任務的精銳警察部隊。

馬賽有示威者焚燒垃圾桶、架設燃燒中的路障，一輛執法車輛甚至直接穿越火場；波爾多則有人拆下建築物木板搭建路障。里昂警方也對聚集在禁入區域的群眾發射催淚瓦斯彈，驅散約150名以中學生及大學生為主的示威者。

類似的抗議浪潮也蔓延至其他歐洲國家。24日，阿爾巴尼亞首都地拉那爆發數千人反政府示威，鎮暴警察發射催淚瓦斯驅散群眾；比利時首都布魯塞爾也傳出衝突。義大利米蘭則部署包括數百名軍人在內的大批維安人員，阻止示威者聚集，避免重演前一周的縱火、砸店及搶劫事件。

法國持續爆發大規模抗議之際，距離總統大選僅剩約6個月，主要參選人已紛紛將這場社會危機的責任歸咎於馬克宏及其政府官員。

為防範24日示威再度遭破壞或洗劫，巴黎知名的香榭麗舍大道沿線多家商店及精品店紛紛以木板封住門窗。圖為21日拍攝的景象。路透
為防範24日示威再度遭破壞或洗劫，巴黎知名的香榭麗舍大道沿線多家商店及精品店紛紛以木板封住門窗。圖為21日拍攝的景象。路透

法國各地24日再度爆發大規模示威，數十萬民眾走上街頭，巴黎、馬賽等多座城市入夜後陸續爆發警民衝突，近千人遭到逮捕。圖為巴黎示威者當日手持點燃的信號彈。法新社
法國各地24日再度爆發大規模示威，數十萬民眾走上街頭，巴黎、馬賽等多座城市入夜後陸續爆發警民衝突，近千人遭到逮捕。圖為巴黎示威者當日手持點燃的信號彈。法新社

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