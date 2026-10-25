快訊

舊電腦藏黃金能發財？外媒揭回收真相：這年代的產品更值錢

影／法國再爆80萬人示威！7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

修樹被指砍樹？昔質詢曝…陳宥丞也接獲陳情 蔣萬安坦言第一線壓力大

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利連兩周末示威 警方逮9人另短暫拘留371人

中央社／ 羅馬24日綜合外電報導

義大利上周末爆發暴力衝突後，當局今天加強維安部署，因應數千名民眾上街示威。警方在8個城市逮捕9人，另短暫拘留371人，其中包括110名未成年人。

法新社報導，在北部城市米蘭（Milan），數千名群眾走上街頭癱瘓市區交通；首都羅馬（Rome）也有相當規模的集會，部分示威者一度闖入羅馬競技場（Colosseum）。

來自米蘭的24歲示威者席莫尼（Alessio Scimone）說：「遊行是我們的權利，我們需要讓自己的聲音被聽見。」

面對示威浪潮，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的強硬右翼政府本周通過嚴格的維安法令，放寬未成年人羈押規定，並規定未成年人在示威期間造成破壞，家長須繳納罰款。警方也在集會前展開數十起搜索。

警方今天表示，已逮捕一名30歲男子，懷疑他是號召示威的「10月17日運動」（October 17 Movement）的核心人物。

米蘭上周末爆發洗劫商家衝突後，政府派遣500名士兵進駐。內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，警方已「平衡且專業地隔離並控制了暴力邊緣分子」，並警告：「自以為可逍遙法外的人，在義大利絕無容身之處。」

米蘭部分商家今天提早歇業或加釘木板防護，但也有店家選擇正常營業，希望藉此傳達「我們不怕這些年輕人」的訊息。

這波示威是學生、卡車司機與農民發起的一連串抗議行動之一，起因包括中東戰事推升燃料價格及生活成本。學生團體強烈批評政府的維安措施，要求當局回應示威訴求，包括削減國防開支、增加教育投資，以及解決住宅與能源危機。

政府本周通過財政措施，協助企業因應中東戰事後燃料價格飆漲的衝擊。此外，先前導致義大利南部燃料與糧食嚴重短缺、持續一周的卡車司機封鎖道路行動，目前已解除。

義大利 羅馬 維安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

防週末示威再變暴動 法國部署7萬警力應變

法國新一波全國性抗議 警方逮捕135人查扣多項物品

法國41萬人示威相對平和 訴苦物價上漲不得不走上街頭

法國各地爆發數百場抗議 41萬人上街頭表達不滿生活費高漲

相關新聞

影／法國再爆80萬人示威！7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

英國廣播公司（BBC）報導，法國各地24日再度爆發大規模示威，數十萬民眾走上街頭，巴黎、馬賽等多座城市入夜後陸續爆發警民衝突，近千人遭到逮捕。不過，相較於17日的大規模暴動，這次示威未重演廣泛縱火、搶劫及破壞的失控場面，對近期承受龐大維安壓力的法國當局而言，已算是一場小小的勝利。

闢謠死訊 金正恩24日「快閃」訪中

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿四日相隔十三個月訪問中國大陸。據日本及南韓媒體報導，大陸國務院總理李強赴丹東，但大陸官媒新華社報導沒提，只提到中共第四號人物、中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩訪問丹東。韓聯社報導形容金正恩這次是「快閃訪中」，可能廿四日當天來回。

戰機飛行員專屬「領帶俱樂部」 彈射逃生成功才能加入

從高速飛行的戰機中彈射出去，是什麼感覺？有人只記得自己突然直衝天空，低頭看著座機愈來愈小，被巨大的力量甩出機艙，落地後才發現脊椎骨折。對軍機飛行員來說，按下彈射裝置往往是最後的保命手段，而那些真的活著回來的人，也因此成為一個極為特殊圈子的一員。

巴西決選前夕左翼紅潮對決右派浪潮 小波索納洛民調微幅領先魯拉

里約熱內盧的柯帕加巴納海灘今天湧現支持總統魯拉的紅色人潮，數百名機車騎士則催動引擎，為右翼候選人佛拉維歐．波索納洛聲援。...

法國41萬人示威相對平和 訴苦物價上漲不得不走上街頭

繼上周末示威演變成嚴重暴力後，法國群眾今天再次抗議生活成本高漲。在政府增派警力的情況下，巴黎遊行相對平和落幕；示威者說，...

法國各地爆發數百場抗議 41萬人上街頭表達不滿生活費高漲

隨著全國對生活成本的不滿情緒升高，法國各地今天出現數百場抗議行動，安全部隊嚴陣以待，以防重演上週末抗議爆發的暴力衝突。法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。