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法國41萬人示威相對平和 訴苦物價上漲不得不走上街頭

中央社／ 巴黎24日專電
繼上周末示威演變成嚴重暴力後，法國群眾24日再次抗議生活成本高漲。圖為巴黎的憲兵在與抗議者發生衝突時嚴陣以待。路透
繼上周末示威演變成嚴重暴力後，法國群眾24日再次抗議生活成本高漲。圖為巴黎的憲兵在與抗議者發生衝突時嚴陣以待。路透

繼上周末示威演變成嚴重暴力後，法國群眾今天再次抗議生活成本高漲。在政府增派警力的情況下，巴黎遊行相對平和落幕；示威者說，生活難過，工作難找，不得不走上街頭。

巴黎等多座城市上周末示威出現大量商店遭到趁亂砸毀、洗劫的驚人場景，警方今天在全國部署7萬名警力，全力遏止類似事件再度發生。

這次遊行由工會聯盟和學生組織發起，主要抗議生活成本上漲、購買力降低及公共服務品質下滑。

工程師查爾勒（Thomas Charles）接受中央社記者訪問時說：「重要的是站出來告訴政府，不要再餵養這頭巨獸，也就是資本主義和有錢人⋯他們愈賺愈飽，而我們一直在為公共服務的崩壞付出代價。」

正在找工作的雅艾樂（Yaëlle）原本從事文化產業，她認為政府砍了大筆文化相關預算，以至於工作機會驟減，她很難找到適合職位，「我們剛從學校畢業就遇到困境，會想自己可能沒辦法在這個領域找到工作，得去其他領域求職，這很不正常」。

她受訪時表示，購買力的問題在於很多人花一樣的錢買不到和以前一樣的東西，不能買自己想要的物品，或無法再去看電影、旅行，休閒變得很奢侈。

整體而言，巴黎遊行較上周末平和，但在終點一度出現衝突對峙，群眾集合高唱國歌「馬賽曲」，警方投擲多枚催淚彈試圖驅散人群，晚間8時左右宣布示威人潮完全解散。

人潮早早離去的部分原因可能是下午開始下雨，直至深夜都沒有停；此外，日前宣布的遊行路線臨時變更，原本應從巴士底廣場（Place de la Bastille）到民族廣場（Place de la Nation），今早改成從城市邊緣的義大利門（Porte d’Italie）到凡仙門（Porte de Vincennes），途中商家較少。

不過，史特拉斯堡、馬賽、波瓦迪（Poitiers）、南特（Nantes）、格瑞諾布（Grenoble）、蒙貝列（Montpellier）等地仍出現砸店、縱火或衝突場面。

巴黎大學生托馬（Thomas）與威廉（William）兩兄弟一起在路邊舉標語牌，上面寫著「孩子們為未來抗爭，回應卻是手被炸斷」，意指近期有年輕人在示威期間遭警方防暴彈炸斷手掌。

托馬說，當前法國社會問題很多，除了教育資源不均，還有燃油價格、生活成本高漲，同時大企業的財富不斷累積，身為社會一分子，必須站出來反對。

威廉譴責上周末的暴力事件模糊了示威焦點，「我們是來和平抗議，讓訴求被聽見，我們絕不容忍暴力」。

內政部晚間估算全國約41萬人上街，比上周末的55萬人少；巴黎約11萬人示威，與上周末差不多。法國總工會（CGT）則聲稱全國80萬人上街，包括巴黎25萬人。

法國 物價 巴黎

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