川普證實和馬斯克談烏克蘭情勢 但不願透露細節

烏克蘭政府稍早表示，其使用的星鏈（Starlink）網路已恢復穩定連線後，美國總統川普（Donald Trump）今天證實，他有和星鏈母公司太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）談烏克蘭情勢，但不願透露細節。

烏克蘭仰賴民用星鏈衛星通訊系統，以及軍用版本的「星盾」（Starshield），防禦俄羅斯飛彈與無人機攻擊。不過，烏方近來表示，SpaceX旗下星鏈系統變更降速妨礙烏軍作戰。

川普昨天向媒體表示，他聽說烏克蘭使用星鏈受限的問題已經解決，「但如果還沒解決，我會跟他（馬斯克）談談」。

烏克蘭政府今天則說，烏克蘭的星鏈網路已恢復穩定連線。

川普下午在佛羅里達州接受媒體聯訪，被問及是否有和馬斯克談烏克蘭情勢時，他回應表示「有」，但不願透露相關細節。

此外，對於媒體問及俄羅斯有意投資阿拉斯加天然氣計畫，川普表示，他對此沒有評論，只能說，在俄烏戰爭結束後，「我們會和烏克蘭及俄羅斯做生意」。

俄烏戰爭持續至今已超過4年半，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）本週稍早於聖彼得堡與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會談後，俄方表明準備好重啟自今年初以來陷入停滯的會談。俄羅斯、烏克蘭與美國的三方會談預計11月舉行。

與此同時，白宮昨天發布聲明表示，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）成功促成俄烏在俄方控制的烏南城鎮奧列什基（Oleshky）停火，「雙方同意暫時停止在奧列什基的一切軍事行動，以便人道援助物資進入，並準備讓平民經由指定的安全通道撤離」。

對此，梅蘭妮亞今天和川普一同受訪時表示，她先前和普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）兩人談過，「我們簽署了協議」。

川普稱讚，梅蘭妮亞表現得比「專業人員還好」，也有意讓她參與更多。

對於媒體問及她是否將訪問烏克蘭，梅蘭妮亞回應表示，看看情況。一旁的川普則補充說，有可能。