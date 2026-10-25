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法國各地爆發數百場抗議 41萬人上街頭表達不滿生活費高漲

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

隨著全國對生活成本的不滿情緒升高，法國各地今天出現數百場抗議行動，安全部隊嚴陣以待，以防重演上週末抗議爆發的暴力衝突。法國內政部表示，估計今晚全國有41萬人走上街頭抗議，其中11萬人在巴黎

●暴力升級 逮捕近千人

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，警方今天在全國抗議活動中逮捕「將近1000人」，執法人員遭遇黑衣極端分子「急劇升高的暴力」。

努涅斯向媒體表示，雖然多個城市發起的遊行「基本順利落幕」，不過「極左」團體朝警方投擲雜物並發射煙火，意圖挑起衝突，有兩人在衝突中嚴重受傷。

●巴黎爆發衝突

在巴黎東側的抗議遊行結束時，現場爆發衝突，法新社記者目睹警方使用警棍與催淚瓦斯驅趕示威者。官方表示，現場同時出動了高壓水車。

一名因警棍毆打而流血、自稱大衛（David）的示威者向法新社表示：「警察開始向大家用力推，叫我們蹲下來、往後退。他們就是一路壓制、毆打示威群眾。」

●全法41萬人上街頭

法國內政部表示，今晚估計全國有41萬人走上街頭抗議生活成本高漲，其中11萬人在巴黎。

參與籌辦遊行的法國總工會（CGT）則估計，全法共有80萬人響應，巴黎則有25萬人參與。

巴黎、里昂（Lyon）、里爾（Lille）、馬賽（Marseille）、蒙貝列（Montpellier）、南特（Nantes）、土魯斯（Toulouse）等地都有傳出衝突。

巴黎警方表示，抗議期間有超過3000人遭臨檢，65人被逮捕。

●施放催淚瓦斯

法新社記者現場目睹，法國警方在里昂、里爾、蒙貝列、南特和土魯斯施放催淚瓦斯，阻止示威者進入市中心。

努涅斯先前警告，當局「絕不容忍任何暴力或擾亂公共秩序的行為」。

●羅浮宮、奧塞美術館關閉

巴黎的羅浮宮（Louvre）、奧塞美術館（Museed'Orsay）、畢卡索（Picasso）美術館及大皇宮（GrandPalais）今天均暫停開放。文化部要求各館院採取措施，確保參觀者與員工安全及館藏安全。

法國 巴黎 內政部 抗議行動

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