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金正恩結束訪中行程 分析：盼北京加速兌現承諾
北韓領導人金正恩結束中國遼寧省丹東一天的訪問行程後，今天返國。中國官方媒體報導，這次突訪目的尚未明朗。學者分析，金正恩此次或許是為了「敦促中方加速履行」今年中國國家主席習近平訪問北韓期間達成的多項承諾。
新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧今天上午在抗美援朝紀念館廣場迎接，並陪同金正恩向抗美援朝紀念塔獻花籃。金正恩參觀了紀念館，並向紀念館贈送了附有親筆題詞的歷史照片。
南韓國會議員尹建永表示，據信金正恩今天在中國會晤中國國務院總理李強。
新華社的新聞稿並未提及金正恩與習近平或李強的會談內容。新華社指出，王滬寧在丹東陪同金正恩，並於行程結束時在上週正式啟用的跨境大橋新鴨綠江大橋送行。
法新社報導，金正恩此次訪中的具體目標與成果仍不明朗。不過，中國是北韓最大的貿易夥伴，且是平壤在外交、經濟與政治層面的重要支柱。
首爾北韓大學院大學（University of North KoreanStudies）前校長梁茂進（Yang Moo-jin）向法新社分析，金正恩可能藉此「敦促中國，要對方加快實現今年習近平訪北韓時雙方達成的承諾。」
「他（金正恩）也或許在與（美國總統）川普（Donald Trump）於中國深圳舉行可能的峰會前，希望爭取北京的積極支持與合作。」
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