長期對峙 美伊戰爭 美駐聯大使：恐再打1年

美國總統川普廿三日在佛州邁爾斯堡的選舉造勢場合說，若伊朗不和美國達成協議，「那我們可能會再來一次小規模的史詩怒火行動，或者他們會同意（達成協議）。要是他們夠聰明，就會說，我們來談正事吧」。

川普在上述場合表示，美國去年六月對伊朗發動的午夜重鎚行動，與今年二月底的史詩怒火行動，已重創伊朗核能力；要是伊朗不同意透過談判達成協議，那美國可能又一次採取軍事行動。

川普接著自問自答說，「我懷疑他們不會這麼做（即達成協議），因為他們恐怕不太聰明」。

川普廿三日準備搭機前往上述場合時指稱，「我們完全可以很快結束這場戰事；問題是我們要徹底解決它，或任由它（自己）慢慢衰敗下去」。他還指稱，自二月底開打以來，美國早已拿到「所有我們想要的東西」，「美國完全能奪取伊朗全部的石油，甚至能拿下整個伊朗」。

英國金融時報廿三日報導，美國駐聯合國大使、前白宮國安顧問沃茲說，美伊戰爭可能再打一年，美國已做好長期對峙的準備。但他希望能透過談判更早結束。

沃茲還說，美國能在可預見的未來，維持對伊朗的海上封鎖。川普政府將推動談判，尋求更快結束衝突，並希望伊朗能盡快以有意義的方式回到談判桌前。他表示，要實現和平，伊朗就必須在核問題上做出重大讓步。

伊方也並未坐以待斃。據美國國家情報總監（ＤＮＩ）克雷頓廿三日致國務卿魯比歐的備忘錄，美方已接獲情報，顯示伊朗大幅加強鎖定美國在中東的駐外人員行動。該備忘錄示警，伊朗針對美國公民策畫的暗殺行動，在中東及其他特定國家均已進入後期階段（即快完成部署）。

不久前美國國務院宣布減少美國駐約旦、黎巴嫩、卡達和阿拉伯聯合大公國大使館的人員，並訓令非必要的美國人員與眷屬離開沙烏地阿拉伯。

路透廿三日引述兩位伊朗高階安全官員報導，一旦伊朗又被美國及以色列攻擊，「紅線」就不復存在，從海底電纜到軍事基地，包括伊方掌握到的祕密基地，都會被列為攻擊目標。這些官員提醒華府「別玩火」，德黑蘭已全面掌握海底電纜的狀況，能輕易摧毀，並阻止相關修復作業。