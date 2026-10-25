周末攻伊 川普：我毫無所悉

美國駐土耳其大使兼美國總統伊拉克與敘利亞特使巴瑞克，廿三日接受以色列軍方電台訪問時被問到，美軍「本周末（見報為上周末）是否可能對伊朗發動攻擊」。他答道，絕對有可能。對此，川普說，「我毫無所悉」。

巴瑞克受訪時說，總統川普的立場很明確，對美伊達成協議持開放態度，既願意協商，也隨時可以接觸且樂於談判。

巴瑞克還說，核擴散及濃縮鈾等問題，都是有待解決部分。美國正就解凍伊朗海外資產、解除制裁、停止軍事行動，與提供盟友以色列必要援助等進行協商。

巴瑞克也呼應川普近幾月類似的言論，暗示美國希望透過外交途徑達成協議，「但要是無法達成協議，而伊朗又持續威脅世界、我們的盟友及波斯灣，那就有後果」。

巴瑞克表示，「後果不會是伊朗政權更迭。總統已經說過，他對政權更迭不感興趣。他希望重建平衡、消除人質問題和威脅，讓世界恢復平靜。但政權更迭始終有個問題，那就是更迭後該怎麼辦？」

媒體提問對巴瑞克上述說法的看法時，川普反問道，「那是我（指派）的駐土大使喔？」緊接著轉向身旁的共和黨籍佛州州長德桑提斯且笑著說，「我想（巴瑞克）他還真是個有權有勢的人；對此我毫無所悉」。

巴瑞克常公開大談中東情勢，這在現任美國官員中相當罕見。但其言論究竟代表川普政府政策，或只是個人想法，外界往往難以判斷。