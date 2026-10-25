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美伊戰事解決後 川普：處理古巴

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國國務卿魯比歐。美聯社
美國國務卿魯比歐。美聯社

美國總統川普廿三日在佛州邁爾斯堡的選舉造勢場合，又一次提到美伊戰事解決後，他將處理古巴問題。美國國務卿魯比歐同日也呼籲，古巴人民與美國情報單位「低調」合作。對此，古巴國家主席狄亞士—卡奈同日表示，古巴人民決心捍衛國家獨立。古巴外長羅德里格斯也說，古方拒絕美國發出的所有威脅。

川普指稱，美國海軍軍艦從伊朗返國途中，將在古巴停靠；「我們會讓其中一艘停在距古巴海岸約五十碼（約四十六公尺）處。他們會舉起雙手，然後我們會派魯比歐去完成這件事」。

曾任佛州聯邦參議員、目前兼任白宮國安顧問的魯比歐廿三日也在社媒Ｘ寫道，「對於尋求在古巴帶來正面改變的人來說，現在時候到了」。

魯比歐並在該發文呼籲對古巴政府感到失望的人，和美國情報單位合作；「承諾跳票、貪腐且只有少數人獨享特權生活的情況令人失望，請把握機會，藉由和美國中情局（ＣＩＡ）低調合作，創造各位期望的改變」。

佛州的古巴裔美國人，是很有影響力的一群選民，川普在前年總統大選贏得佛州六成八的古巴裔選票。

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