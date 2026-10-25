闢謠死訊 金正恩24日「快閃」訪中

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿四日相隔十三個月訪問中國大陸。據日本及南韓媒體報導，大陸國務院總理李強赴丹東，但大陸官媒新華社報導沒提，只提到中共第四號人物、中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩訪問丹東。韓聯社報導形容金正恩這次是「快閃訪中」，可能廿四日當天來回。

王滬寧在丹東的抗美援朝紀念館廣場，迎接和陪同金正恩向抗美援朝紀念塔敬獻花籃。金正恩請王滬寧轉達對大陸國家主席習近平的親切問候及良好祝願。王滬寧還陪同金正恩參觀丹東的汽車工廠。金正恩離開丹東時，王滬寧在新鴨綠江大橋送行。

金正恩經該橋抵遼寧省丹東市，該橋連接丹東和北韓平安北道新義州市，雙向四線道、全長三○二六公尺。該橋二○一四年就完工，但因北韓側的連接道路及口岸設施不完善而無法通車，直到十五日才正式通車。

外媒分析，金正恩此次訪中，正值美國總統川普已多次公開表示，今年內想川金四會，但平壤並未對此回應，而深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議十一月十八、十九日即將舉行。在習近平擔任東道主下，金正恩廿四日訪中可能旨在對金川四會發出積極信號。

另外，最近海外社媒流傳金正恩死訊，此行也被視為闢謠。有南韓中情局（ＣＩＡ）之稱的國情院廿三日向國會情報委員會做閉門報告，研判金正恩「日前嚴重腦溢血陷入昏迷後身亡」是假消息。據該報告，他體重雖逾一四○公斤，但活動能力未受影響，且他有醫療團隊照顧。

本月該橋通車時，中朝均強調有助雙邊經濟聯繫及共同利益，預料兩國經貿交流將進一步增加，被視為兩國關係回暖的象徵。金正恩經該橋訪中，可能旨在凸顯兩國戰略關係。

北京自廿六至廿九日將召開中共廿屆五中全會，外媒報導皆未提及金正恩廿四日有無與習近平會面。去年九月金正恩赴北京出席中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念活動，並和習近平會面。