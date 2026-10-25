聽新聞
0:00 / 0:00

闢謠死訊 金正恩24日「快閃」訪中

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅、記者廖士鋒陳宥菘／綜合報導
北韓官媒朝中社廿四日發布照片，穿西裝的北韓領袖金正恩廿二、廿三日在平壤出席北韓「人民軍第三次連長大會」。路透
北韓官媒朝中社廿四日發布照片，穿西裝的北韓領袖金正恩廿二、廿三日在平壤出席北韓「人民軍第三次連長大會」。路透

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿四日相隔十三個月訪問中國大陸。據日本及南韓媒體報導，大陸國務院總理李強赴丹東，但大陸官媒新華社報導沒提，只提到中共第四號人物、中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩訪問丹東。韓聯社報導形容金正恩這次是「快閃訪中」，可能廿四日當天來回。

王滬寧在丹東的抗美援朝紀念館廣場，迎接和陪同金正恩向抗美援朝紀念塔敬獻花籃。金正恩請王滬寧轉達對大陸國家主席習近平的親切問候及良好祝願。王滬寧還陪同金正恩參觀丹東的汽車工廠。金正恩離開丹東時，王滬寧在新鴨綠江大橋送行。

金正恩經該橋抵遼寧省丹東市，該橋連接丹東和北韓平安北道新義州市，雙向四線道、全長三○二六公尺。該橋二○一四年就完工，但因北韓側的連接道路及口岸設施不完善而無法通車，直到十五日才正式通車。

外媒分析，金正恩此次訪中，正值美國總統川普已多次公開表示，今年內想川金四會，但平壤並未對此回應，而深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議十一月十八、十九日即將舉行。在習近平擔任東道主下，金正恩廿四日訪中可能旨在對金川四會發出積極信號。

另外，最近海外社媒流傳金正恩死訊，此行也被視為闢謠。有南韓中情局（ＣＩＡ）之稱的國情院廿三日向國會情報委員會做閉門報告，研判金正恩「日前嚴重腦溢血陷入昏迷後身亡」是假消息。據該報告，他體重雖逾一四○公斤，但活動能力未受影響，且他有醫療團隊照顧。

本月該橋通車時，中朝均強調有助雙邊經濟聯繫及共同利益，預料兩國經貿交流將進一步增加，被視為兩國關係回暖的象徵。金正恩經該橋訪中，可能旨在凸顯兩國戰略關係。

北京自廿六至廿九日將召開中共廿屆五中全會，外媒報導皆未提及金正恩廿四日有無與習近平會面。去年九月金正恩赴北京出席中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念活動，並和習近平會面。

金正恩 訪中 王滬寧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金正恩突訪大陸紀念共軍參加韓戰76周年 王滬寧陪同參訪丹東

陸證實金正恩24日訪丹東 值「抗美援朝」76周年之際、王滬寧陪同

才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

中朝關係增溫／新鴨綠江大橋 通向中朝新紀元

相關新聞

澤倫斯基：與俄會談 須美方施壓

烏克蘭總統澤倫斯基廿三日在美國智庫哈德遜研究所發表視訊演說時證實，烏美俄三方工作會談計畫十一月上半月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，但須視俄方態度。若美方沒對俄方施壓，會談恐無法成事。

烏軍證實 星盾速度已復原

烏克蘭國防部長赫馬拉廿四日聲明，據監測系統，星鏈及星盾的速度已恢復且連線穩定；「此一成果對我們（烏克蘭）的前線、士兵、無人機運作、後勤和通訊最為重要」。赫馬拉並將相關服務復原歸功於烏克蘭總統澤倫斯基在此事上的「堅定立場」。澤倫斯基同日也在社媒ＴＧ證實，「速度現在處於我們需要的水準」。

王毅：中美有責共同發展、管控AI

大陸外長王毅二十三日在河北雄安新區會見赴陸出席二○二六全球治理論壇（雄安）的美國亞洲協會董事會共同主席桑頓和美國紐約時報專欄作家佛里曼時表示，中美作為人工智慧（ＡＩ）第一梯隊國家，有能力也有責任共同發展好、管控好人工智慧，「我們不僅要防範風險，也要開展合作」。

美伊戰事解決後 川普：處理古巴

美國總統川普廿三日在佛州邁爾斯堡的選舉造勢場合，又一次提到美伊戰事解決後，他將處理古巴問題。美國國務卿魯比歐同日也呼籲，古巴人民與美國情報單位「低調」合作。對此，古巴國家主席狄亞士—卡奈同日表示，古巴人民決心捍衛國家獨立。古巴外長羅德里格斯也說，古方拒絕美國發出的所有威脅。

闢謠死訊 金正恩24日「快閃」訪中

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿四日相隔十三個月訪問中國大陸。據日本及南韓媒體報導，大陸國務院總理李強赴丹東，但大陸官媒新華社報導沒提，只提到中共第四號人物、中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩訪問丹東。韓聯社報導形容金正恩這次是「快閃訪中」，可能廿四日當天來回。

周末攻伊 川普：我毫無所悉

美國駐土耳其大使兼美國總統伊拉克與敘利亞特使巴瑞克，廿三日接受以色列軍方電台訪問時被問到，美軍「本周末（見報為上周末）是否可能對伊朗發動攻擊」。他答道，絕對有可能。對此，川普說，「我毫無所悉」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。