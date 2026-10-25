澤倫斯基：與俄會談 須美方施壓

烏克蘭總統澤倫斯基廿三日在美國智庫哈德遜研究所發表視訊演說時證實，烏美俄三方工作會談計畫十一月上半月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，但須視俄方態度。若美方沒對俄方施壓，會談恐無法成事。

澤倫斯基表明，自四年多前俄羅斯入侵以來，共占烏克蘭總人口約二至二成五的九五○萬人逃到海外，因此烏俄戰後對烏克蘭的安全保障，是烏方與談的核心要素，必須確切可靠；「我們隨時準備參加（三方）會面，明天就會面也行，但一切取決俄方」。

澤倫斯基說，他希望朝烏俄停火的「正確」定位前進，之後才能進行外交斡旋，俄國可以依相關計畫行事。停火後，烏克蘭需要安全保障，烏軍必須至少能維持十年的運作且能獲得資金支援。烏克蘭也需要美國的技術及其他的防空保護。

澤倫斯基又一次提到，保護烏克蘭免於俄國飛彈攻擊的攔截系統也還沒到位，基輔還在苦等（外國政府）預定交付的裝備。他希望所有相關裝備的交付都在進行中，「這問題很嚴重」。

路透廿三日引述一位美國官員報導，三方工作會談可能在阿布達比或瑞士舉行，會談目標將是最終納入三方峰會。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日說，時間和地點分別計畫在十一月上旬及阿布達比。

另外，美國總統川普廿三日說，第一夫人梅蘭妮亞居間促成俄烏在俄占區的烏南城鎮奧列什基停火。川普表示，梅蘭妮亞想拯救戰火下的無辜孩童，俄烏也願在此事上合作，但她並不會參與美俄烏三方會談。梅蘭妮亞則聲明，當地居民急需人道援助。