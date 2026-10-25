烏軍證實 星盾速度已復原

烏克蘭國防部長赫馬拉廿四日聲明，據監測系統，星鏈及星盾的速度已恢復且連線穩定；「此一成果對我們（烏克蘭）的前線、士兵、無人機運作、後勤和通訊最為重要」。赫馬拉並將相關服務復原歸功於烏克蘭總統澤倫斯基在此事上的「堅定立場」。澤倫斯基同日也在社媒ＴＧ證實，「速度現在處於我們需要的水準」。

誰下令美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈及其軍規版星盾對烏軍降速，從該公司執行長馬斯克、美國總統川普、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯到澤倫斯基等烏克蘭高官，公開說法均莫衷一是，已淪為「星鏈門」，也進一步升高美烏緊張。

澤倫斯基廿三日在美國智庫哈德遜研究所發表視訊演說時還提到，烏克蘭使用星鏈及星盾的限速尚未完全解除，還沒恢復正常速度，的確「有運作」，但依然受限。

對此，川普廿三日表示，會去了解情況；他之前聽說問題已解決， 若還沒解決，他會與SpaceX執行長馬斯克談談。川普廿二日才指稱，馬斯克恢復了相關服務。

至於到底誰或哪個單位要求降速，川普答道，他不清楚，就算知道也不會公開透露。他並又一次稱讚馬斯克絕頂聰明且「公正」，在這件事上，「不會做任何不對的事」。

紐約時報廿三日引述三位知情人士報導，不只民主黨，連共和黨籍國會議員都已對幾位白宮最高階官員表示，除非川普政府保證讓烏軍使用的星鏈與星盾服務復原，否則將在國會否決川普提名的官員人選。在國會休會前，預料將有幾十位川普提名的官員人選有待通過，且時間將在美國期中選舉後。