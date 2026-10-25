美伊僵局 川普威脅再動武

美國總統川普23日準備前往佛州、在白宮南草坪受訪時說，如果伊朗不同意進行談判，美國可能再次發動軍事行動。他同日在佛州的造勢場合則說，「我們可能再來一次小規模的史詩怒火行動，或者他們會同意談判。」他並提到美伊戰事解決後，他將處理古巴問題。

川普發表上述言論前，美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）告訴金融時報，美伊戰爭可能再持續一年，美國也已做好長期對峙準備，但他希望能透過談判更早結束衝突。

沃茲說，美方「能夠在可預見的未來維持封鎖」，川普政府將推動談判，爭取更快結束衝突，並希望伊朗能在那之前「以有意義的方式回到談判桌前」。他表示，要實現和平，伊朗必須在核問題做出重大讓步。

美國駐土耳其大使兼美國總統伊拉克與敘利亞特使巴瑞克，23日接受以色列軍方電台訪問時被問到，美軍周末是否可能對伊朗發動攻擊時，他答道，絕對有可能。對此，川普則說，「我毫無所悉」。

巴瑞克受訪時說，川普立場很明確，對美伊達成協議持開放態度，既願意協商，也隨時可以接觸且樂於談判。