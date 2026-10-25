聽新聞
0:00 / 0:00
曾入侵其他公司系統 OpenAI開啟模型離線訓練
在發生自家人工智慧（AI）模型入侵其他公司系統事件後，OpenAI公司自稱最高階AI模型在訓練過程中已開始切斷網路連線。
彭博資訊報導，OpenAI周五在官方部落格發文說，OpenAI最先進AI模型上月暫時停止訓練後，如今已恢復訓練，但打算切斷網路連線直到覺得已有周全防護為止，以降低未發布模型在訓練過程中從事未經許可行為的風險。
文中寫道：「基於對齊研究、監控系統和網路設施安全性目前的情況，我們相信，負責任的做法是在沒網路連線的情況下，進行前沿模型訓練。」該公司9月底宣布暫停訓練最先進AI模型，因為發現其中一款自以為在安全、無網路環境中訓練的AI代理系統，竟在7月間存取網路，並駭入AI平台Hugging Face的系統。
OpenAI表示，歷經Hugging Face事件，已在訓練、測試模型的過程中，降少AI模型可能取得的網路連線，但仍保有一部分連線以作測量、登入和認證之用。該公司也花費大量算力，讓AI代理系統找出所處訓練環境的弱點。
該公司聲稱，事後已部署軟體修補程式、實施更嚴格的網路限制，並揭露研究發現。這些事件，以及AI業內人士發出的一連串警告，已躍為主流辯論焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。