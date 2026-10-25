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曾入侵其他公司系統 OpenAI開啟模型離線訓練

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

在發生自家人工智慧（AI）模型入侵其他公司系統事件後，OpenAI公司自稱最高階AI模型在訓練過程中已開始切斷網路連線。

彭博資訊報導，OpenAI周五在官方部落格發文說，OpenAI最先進AI模型上月暫時停止訓練後，如今已恢復訓練，但打算切斷網路連線直到覺得已有周全防護為止，以降低未發布模型在訓練過程中從事未經許可行為的風險。

文中寫道：「基於對齊研究、監控系統和網路設施安全性目前的情況，我們相信，負責任的做法是在沒網路連線的情況下，進行前沿模型訓練。」該公司9月底宣布暫停訓練最先進AI模型，因為發現其中一款自以為在安全、無網路環境中訓練的AI代理系統，竟在7月間存取網路，並駭入AI平台Hugging Face的系統。

OpenAI表示，歷經Hugging Face事件，已在訓練、測試模型的過程中，降少AI模型可能取得的網路連線，但仍保有一部分連線以作測量、登入和認證之用。該公司也花費大量算力，讓AI代理系統找出所處訓練環境的弱點。

該公司聲稱，事後已部署軟體修補程式、實施更嚴格的網路限制，並揭露研究發現。這些事件，以及AI業內人士發出的一連串警告，已躍為主流辯論焦點。

OpenAI 模型 訓練 人工智慧

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