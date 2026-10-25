王毅：中美有責共同發展、管控AI

大陸外長王毅二十三日在河北雄安新區會見赴陸出席二○二六全球治理論壇（雄安）的美國亞洲協會董事會共同主席桑頓和美國紐約時報專欄作家佛里曼時表示，中美作為人工智慧（ＡＩ）第一梯隊國家，有能力也有責任共同發展好、管控好人工智慧，「我們不僅要防範風險，也要開展合作」。

王毅此番表態，正值ＡＩ成為中美之間重要議題。九月華府川習會後，雙方同意建立「中美ＡＩ對話」，交流ＡＩ相關風險和惠益，並設定於十一月舉行下次對話。港媒南華早報日前報導，中美正加緊磋商ＡＩ事件通報與雙邊對話機制，盼在十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間，將ＡＩ合作納入川習會成果。

新華社報導，由中國人民外交學會主辦的二○二六全球治理論壇（雄安）二十三日在河北雄安新區開幕，王毅出席開幕式並作主旨發言，此外也在活動期間會見桑頓與佛里曼。

報導稱，王毅表示，大陸主張ＡＩ普惠包容、向上向善發展。中美作為ＡＩ第一梯隊國家，有能力也有責任共同發展好、管控好ＡＩ，確保其發展始終受控於人、造福於民。

王毅強調，雙方要共同商討全球適用的規則標準，使ＡＩ服務於促進共同繁榮、維護共同安全。