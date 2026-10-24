聽新聞
0:00 / 0:00
俄羅斯遠東地區列車撞上小型巴士 導致6死1傷
俄羅斯遠東地區猶太自治區（Jewish Autonomous Region）鐵路當局指出，一列客運列車撞上一輛試圖穿越平交道的小型巴士，造成6人喪命、1人受傷慘劇。
路透社報導，鐵路當局官員表示，這輛小型巴士在紅燈號誌下仍試圖穿越平交道，隨後遭一列要開往海蘭泡市（Blagoveshchensk）的客運列車撞上。
所有死者都在小型巴士，列車上的乘客和乘務員都沒受傷。
俄羅斯新聞社（RIA）引述當地檢察官的說法報導，小型巴士所有乘客皆為外籍人士，但未說明國籍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。