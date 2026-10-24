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俄羅斯遠東地區列車撞上小型巴士 導致6死1傷

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯遠東地區猶太自治區（Jewish Autonomous Region）鐵路當局指出，一列客運列車撞上一輛試圖穿越平交道的小型巴士，造成6人喪命、1人受傷慘劇。

路透社報導，鐵路當局官員表示，這輛小型巴士在紅燈號誌下仍試圖穿越平交道，隨後遭一列要開往海蘭泡市（Blagoveshchensk）的客運列車撞上。

所有死者都在小型巴士，列車上的乘客和乘務員都沒受傷。

俄羅斯新聞社（RIA）引述當地檢察官的說法報導，小型巴士所有乘客皆為外籍人士，但未說明國籍。

巴士 俄羅斯 猶太

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