馬德里25萬人遊行 訴求保障國家退休金制度

西班牙當局表示，約25萬人今天走上馬德里市中心遊行，要求保障西班牙國家退休金制度。退休金是下個月國會大選熱門議題之一。

法新社報導，這場集會正值西班牙退休金制度的永續性和生活成本成為政治論戰焦點之際。西班牙社會勞工黨（Spanish Socialist Workers' Party）籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）指控右派計劃削弱與通膨連動的退休金調漲機制。

示威人士從馬德里阿托查（Atocha）火車站平和遊行到主要購物大道的格蘭大道（Gran Via），沿途吸引不少遊客關注。

馬德里當局向法新社表示，約有25萬人參與，其中不少人手持「保護並保障我們的退休金」等標語。

來自南部城市塞維亞（Seville）的38歲公務員費南德茲（Juan Fernandez）說自己「不確定」未來是否能領到退休金。他反對任何將制度私有化的主張。

現年64歲、即將退休的皮勒（Pilar）拒絕透露自己姓氏。她告訴法新社：「退休金應該是神聖不可侵犯的。」她譴責「將一切私有化的傾向」，表示近來針對居住成本和租屋客保護不足的抗議活動讓她感到欣慰。

皮勒說：「我認為住房危機喚醒年輕世代。」她敦促西班牙民眾「要捍衛我們過去所努力的一切，不只是退休金，還有醫療、教育等公共服務」。

在野的右翼人民黨（Popular Party）主席費霍（Alberto Nunez Feijoo）19日表示，如果在11月29日大選勝出並擔任首相，每年都將依物價上漲調整退休金。

桑傑士則指控人民黨質疑自從2022年以來退休金與通膨連動的調漲機制，因為該黨曾在國會反對相關立法。

目前全西班牙約有680萬人領取國家退休金。根據官方統計，截至9月，每月平均退休金為1576歐元（約新台幣5萬7564元）。