沙烏地聯軍攔截青年運動射彈 沙國若干城市解除警報

以沙烏地阿拉伯為首、在葉門作戰對抗葉門叛軍青年運動（Houthis）的聯軍今天宣布，軍方攔截青年運動朝沙國西部城市塔亦夫（Taif）和揚布（Yanbu）發射的2枚飛彈。

法新社報導，沙烏地聯軍攔截青年運動射彈不久前，沙國民防機構對塔亦夫、揚布、紅海港市吉達（Jeddah）以及伊斯蘭教聖城麥加（Mecca）等4個西部區域發布潛在危險警報。警報隨後已解除。

民防機構當時指示居民「前往距離最近的安全地點」避難，並重申民眾勿散布「攔截飛彈及無人機」相關影像或資訊的法律警告。

遭青年運動鎖定的紅海港市揚布是紅海沿岸重要石油出口樞紐，可使利雅德當局突破伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖，出口沙國生產的大部分原油。

獲伊朗撐腰的青年運動正在與沙烏地阿拉伯支持且獲國際承認的葉門政府交戰，攻擊目標包含沙烏地石油基礎設施和機場。

位於沙國首都利雅德（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）10月稍早遭青年運動數度空襲，造成13死、數以十計民眾受傷。