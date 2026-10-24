快訊

酒駕自摔連人帶車困水溝…警察一看竟是同事 送考績會懲處

布蘭特奔向每桶117美元！美國期中選舉過後 油價會續漲或回跌？

護航擴廠案索賄370萬元涉貪 桃市經發局前科長、助理一審判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲伊波拉疫情蔓延 肯亞通報第2起死亡病例

中央社／ 奈洛比24日綜合外電報導

肯亞衛生部昨天晚間表示，國內已經記錄到第2起伊波拉（Ebola）病毒死亡病例，這名65歲女性於隔離期間出現症狀，為首起病歿案例的近親。

路透社報導，這場伊波拉疫情最初在剛果民主共和國爆發，並擴散至烏干達、肯亞、奈及利亞等非洲國家。

疫情最嚴重的剛果民主共和國，確診總數將近1萬人，且造成超過4600人喪命。

肯亞本月稍早確認首件伊波拉病例，患者為1位從剛果民主共和國前往肯亞首都奈洛比的男子，該男性10月5日在奈洛比一家醫院病逝。

從那時以來，肯亞當局追蹤了135名接觸者並全部隔離，目前確診總數為9例。

伊波拉疫情 肯亞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

奈及利亞境內伊波拉病例 與肯亞首例病毒株存在基因關聯

影／遊越南發燒吞藥、返台仍確診 高雄增3例境外登革熱

巴黎郊區槍擊1死至少4傷嫌犯落網 反恐檢方接手調查

肺鼠疫有多恐怖？俄女員工疑染病亡 不治療恐1天奪命、還能人傳人

相關新聞

俄羅斯表示 烏克蘭攻擊導致克里米亞水電供應受限

俄羅斯當局表示，烏克蘭今天發動攻擊，導致俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）部分地區水電供應受限；俄國東南部也遭到大規模...

金正恩突訪大陸紀念共軍參加韓戰76周年 王滬寧陪同參訪丹東

在傳出「死訊」謠言之際，北韓領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩今日突然訪問大陸，選在共軍參加韓戰76年紀念日的節點，中共政治局常委王滬寧陪同參訪遼寧省丹東市，到訪包含抗美援朝紀念塔、汽車工廠等，王滬寧並到新開通的「中朝新鴨綠江大橋」送行。

奈及利亞境內伊波拉病例 與肯亞首例病毒株存在基因關聯

奈及利亞衛生部表示，對境內首起伊波拉（Ebola）病毒病例進行基因組分析後，發現此病毒與肯亞首例案例檢測出的病毒株密切相...

霧霾問題爆外交齟齬 印尼削減對新加坡天然氣出口

印尼官員表示，為優先滿足國內需求，今天起削減對新加坡的天然氣出口。這兩個國家因源自廣大群島上的野火引發區域空氣污染問題而...

烏克蘭政府表示 星鏈已恢復穩定連線

烏克蘭政府今天表示，烏克蘭的星鏈（Starlink）網路已恢復穩定連線。此前數日，基輔當局因這套攸關烏軍作戰、由太空探索...

川馬通話…烏克蘭星盾提速 烏軍證實已改善

華爾街日報廿二日引述美國官員報導，總統川普廿一日致電太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克，要求解除對烏克蘭使用「星鏈」軍規版「星盾」的限速。美烏官員說，星盾的運作情況廿二日就有所改善，雖尚未完全恢復，但速度已比限速時快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。