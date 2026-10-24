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非洲伊波拉疫情蔓延 肯亞通報第2起死亡病例
肯亞衛生部昨天晚間表示，國內已經記錄到第2起伊波拉（Ebola）病毒死亡病例，這名65歲女性於隔離期間出現症狀，為首起病歿案例的近親。
路透社報導，這場伊波拉疫情最初在剛果民主共和國爆發，並擴散至烏干達、肯亞、奈及利亞等非洲國家。
疫情最嚴重的剛果民主共和國，確診總數將近1萬人，且造成超過4600人喪命。
肯亞本月稍早確認首件伊波拉病例，患者為1位從剛果民主共和國前往肯亞首都奈洛比的男子，該男性10月5日在奈洛比一家醫院病逝。
從那時以來，肯亞當局追蹤了135名接觸者並全部隔離，目前確診總數為9例。
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