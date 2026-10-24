印度不證實與中國持續邊境對峙 組建無人機隊抗衡

印度「印藏邊境警察」首長近日讚揚該部門在與中國「持續對峙」中表現優異，並透露正在組建無人機隊以抗衡中國。印度外交部發言人昨天回應此事時保持低調，不願證實兩國軍隊在邊境持續對峙的消息。

網路社群近日熱傳印度與中國軍隊7月25日在邊境對峙的影片，顯示兩軍都不願先行撤離，雙方指揮官為此展開對話，避免發生衝突。截至目前，印度、中國官方均未證實。

印度時報（The Times of India）報導，卡普（Shatrujeet Kapur）22日視察一個邊境營地，對駐紮當地的官兵發表談話，讚揚印藏邊境警察（Indo-Tibetan Border Police, ITPB）在阿魯納查邦（ArunachalPradesh）與中國部隊的「持續對峙」中，展現了優異的能力。

他表示，印藏邊境警察不斷強化其在印中邊界3488公里實際控制線（Line of Actual Control, LAC）沿線的戰備能力，並在每個位於邊境的營地都部署突擊隊隊員。

卡普提到，中國是印度「最大的對手」，傳統的作戰方式已經不足以對抗中國。印藏邊境警察已經組建無人機隊，也正在培訓無人機操作員，並開發無人機相關技術。

他說，印藏邊境警察已獲得40億盧比（約新台幣13.73億元）的經費，其中70%將用於強化無人機作戰能力；另外一項原則上將獲內政部批准、預算達400億盧比的計畫，當中也有100億盧比將用於無人機和反無人機系統。

卡普提及印中「持續對峙」，被外界認為是印方首度正式承認邊境仍有騷動事件。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）23日在記者會被問及印中是否仍在對峙時表示，記者若需知道關於此事的具體細節，需逕向國防部洽詢。

賈斯瓦隨後以印地語（Hindi）告訴中央社等媒體的記者：「正如我們過去所指出的，當中國軍隊偏離既定巡邏模式時，印度和中國邊境地區的局勢就會不時出現動盪。」

賈斯瓦強調，維護邊境地區的和平與安寧，對於印度與中國的雙邊關係能全面發展至關重要，「雙方會繼續利用現有的外交和軍事機制，來解決懸而未決的問題，避免在實際控制線沿線出現誤解和誤判；雙方也同意討論如何在適當地區增進對實際控制線的了解，以便能在邊境有更好的管理。」

印度與中國2020年在邊境的加勒萬河谷（GalwanValley）發生流血衝突，當時印度有20人因此喪命，中國則有4人喪生。