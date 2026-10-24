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俄羅斯表示 烏克蘭攻擊導致克里米亞水電供應受限

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）。路透社
克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）。路透社

俄羅斯當局表示，烏克蘭今天發動攻擊，導致俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）部分地區水電供應受限；俄國東南部也遭到大規模無人機攻擊。

法新社報導，莫斯科當局扶植的克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在Telegram頻道發文表示：「由於敵方出動無人機攻擊，區域外的主要電網發生事故，導致電力與供水受到限制。」

他並未說明克里米亞有多少家庭受到影響。克里米亞半島人口超過250萬。莫斯科2014年從基輔手中奪取克里米亞，該半島至今仍是烏克蘭經常攻擊的目標。

此外，烏克蘭今天也攻擊俄軍控制的東北部哈爾科夫州（Kharkiv）部分地區，造成至少3人死亡、1人重傷。

俄羅斯扶植的哈爾科夫州長甘契夫（VitaliyGanchev）在Telegram發文表示：「烏克蘭無人機襲擊哈爾科夫州皮斯基（Pisky）的一輛汽車，造成3名平民死亡、1名女子重傷。」

俄羅斯國防部表示，俄軍夜間在全國20多個地區擊落共616架烏克蘭無人機。

俄羅斯地方當局指出，墜落的無人機碎片造成數人受傷，也引發火災。

俄國東南部窩瓦河（Volga River）城市陶里亞蒂（Togliatti）市長蘇希克（Ilya Sukhikh）表示，當地遭另一波大規模無人機攻擊，工業基礎設施受損。

俄羅斯 烏克蘭 克里米亞

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