金正恩突訪大陸紀念共軍參加韓戰76周年 王滬寧陪同參訪丹東

在傳出「死訊」謠言之際，北韓領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩今日突然訪問大陸，選在共軍參加韓戰76年紀念日的節點，中共政治局常委王滬寧陪同參訪遼寧省丹東市，到訪包含抗美援朝紀念塔、汽車工廠等，王滬寧並到新開通的「中朝新鴨綠江大橋」送行。

據新華社24日晚間消息，王滬寧24日陪同金正恩訪問丹東，轉達中共總書記習近平的親切問候和良好祝願。參加活動的還有中共政治局委員、外辦主任王毅。

韓聯社稍早也披露金正恩當天經新鴨綠江大橋抵達遼寧省丹東。這是他時隔13個月再次訪問大陸，也是第六次訪問大陸，但消息稱中共政治局常委兼大陸總理李強已前往當地，外界也高度關注他是否借此與習近平會面。目前看來，官方消息顯示李強與習近平都未與金正恩會晤。

新華社指出，當天上午，王滬寧在抗美援朝紀念館廣場迎接並陪同金正恩向「抗美援朝紀念塔」敬獻花籃。現場奏響兩國國歌。金正恩並步入「抗美援朝紀念館」，參觀展現中共志願軍戰士戰鬥、雙方並肩作戰的珍貴文物史料。金正恩向紀念館贈送了附有親筆題詞的歷史照片。

消息披露，在雙方會見中，王滬寧表示，「金正恩總書記同志在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰76周年之際專程到訪丹東，充分體現了朝鮮黨和政府對中朝鮮血凝成友誼的珍視，既是賡續中朝傳統友誼、鞏固友好民意，也是深化政治互信、共謀合作發展，具有重要意義」。

1950年10月25日，共軍以「中國人民志願軍」名義，渡過鴨綠江，並與美國為首的聯合國軍隊爆發戰爭，掀起韓戰的高潮，並被中共稱為「抗美援朝」。

王滬寧指出，去年9月和今年6月，「習近平總書記同總書記同志實現歷史性互訪，達成一系列重要共識，引領中朝傳統友好合作關係邁入新的歷史時期」。他稱中方願同朝方一道，堅定不移貫徹落實兩黨兩國最高領導人重要共識，以共同的社會主義事業為紐帶，推動中朝關係進一步昇華發展。

其中他提到，「以中朝新鴨綠江大橋開通為契機，拓展人員往來和經貿合作，更好造福兩國人民。加強戰略溝通協作，為捍衛各自主權、安全和發展利益營造和平穩定的外部環境」。

消息指，金正恩請王滬寧轉達對習近平的親切問候和良好祝願，預祝中共二十屆五中全會成功召開。金正恩表示，「我此次專程來到丹東，緬懷在重要歷史關頭以生命和鮮血支援朝鮮的中國人民志願軍烈士，表達朝方對抗美援朝英雄們的由衷感謝和永恆敬意」。金正恩指出，習近平今年6月對北韓的歷史性訪問，「體現了對朝中關係的高度重視，成為兩國關係發展的里程碑」。今年是《朝中友好合作互助條約》簽訂65周年，「感謝長期以來中國對朝鮮社會主義事業的支持和幫助，雙方合作前景十分廣闊」。他並稱北韓願同大陸一道，「傳承歷史友誼，拓展務實合作，為兩國人民帶來實實在在福祉」。24日下午，王滬寧陪同金正恩參觀丹東的汽車工廠，考察生產廠房，聽取情況介紹。金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。

此前，中朝新鴨綠江大橋15日上午正式開通，雙方總理李強與朴泰成在通車儀式上發表了錄影講話。新鴨綠江大橋連接大陸遼寧省丹東市與北韓平安北道新義州市。大橋於2010年12月開工，2014年10月建設完工，雙向四車道，橋面寬28.5公尺，為雙塔雙索面斜拉橋結構，航道通行標準採用3000噸級。