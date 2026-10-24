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奈及利亞境內伊波拉病例 與肯亞首例病毒株存在基因關聯

中央社／ 阿布加23日綜合外電報導
奈及利亞衛生部長培特（Muhammad Ali Pate）。路透社
奈及利亞衛生部長培特（Muhammad Ali Pate）。路透社

奈及利亞衛生部表示，對境內首起伊波拉（Ebola）病毒病例進行基因組分析後，發現此病毒與肯亞首例案例檢測出的病毒株密切相關，為兩國疫情的關聯提供首個基因相關證據。

西非國家奈及利亞20日證實，當地出現首起伊波拉病毒病例，患者是1名曾去過烏干達的女外交官。

奈及利亞指出，目前無證據顯示肯亞首例病例曾赴奈及利亞或與奈及利亞病例直接接觸。奈及利亞目前僅記錄到1例伊波拉確診病例。

奈及利亞衛生部長培特（Muhammad Ali Pate）表示，衛生單位正在對接觸過這名病例的人士進行追蹤、隔離與檢測。部分檢測結果呈現陰性，其餘結果尚未出爐。

自從中非國家剛果民主共和國（DRC，民主剛果）5月宣告爆發大規模伊波拉疫情後，病毒已擴散至數個非洲國家，包括鄰國烏干達。

過去數月持續抗疫且未新增伊波拉病例的烏干達昨天說，目前未傳出伊波拉病例，但持續提升防疫措施。

奈及利亞 伊波拉病毒

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