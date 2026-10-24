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菲律賓空軍2架教練機相撞墜毀 造成4名飛官喪命
菲律賓軍方今天證實，昨天有2架空軍教練機在首都馬尼拉以南一座基地執行飛行訓練時不幸墜毀，導致4位飛官罹難；當地媒體指出，這2架飛機於空中相撞。
路透社報導，菲律賓空軍透過聲明表示，昨天這起事故涉及2架SF-260教練機，當時正在八打雁省（Batangas）菲南度空軍基地（Fernando Air Base）進行飛行訓練。
當地媒體報導，這2架教練機在空中相撞。
教練機墜毀於空軍基地的範圍內，但沒釀成其他人員傷亡。
菲律賓空軍已經暫時停飛SF-260教練機的機隊，以待事故原因調查。
今年5月，1架SF-260墜毀菲律賓北部山區，有2名飛官殞命。
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