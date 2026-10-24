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烏克蘭政府表示 星鏈已恢復穩定連線

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭政府今天表示，烏克蘭的星鏈（Starlink）網路已恢復穩定連線。此前數日，基輔當局因這套攸關烏軍作戰、由太空探索科技公司（SpaceX）提供的衛星網路，與美國關係緊張。

法新社報導，烏克蘭仰賴民用星鏈衛星通訊系統，以及軍用版本的「星盾」（Starshield），防禦俄羅斯飛彈與無人機攻擊。

烏克蘭國防部長赫馬拉（Yevgeniy Khmara）在聲明中表示：「監測系統顯示，星鏈與星盾的速度已恢復…連線穩定。」

他還說：「這項成果對我們的前線、士兵、無人機運作、後勤及通訊而言，最為重要。」

這套衛星網路一直是烏克蘭與美國爭端的焦點。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控美國未能在飛彈來襲前警告基輔，並透過限制星鏈速度妨礙烏軍的軍事反應，形同協助俄羅斯。

赫馬拉將此歸功於澤倫斯基在這項議題上的「堅定立場」。

美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，如果基輔使用這套通訊平台遇到問題，他將與SpaceX負責人馬斯克（Elon Musk）談談。

川普先前於22日表示，馬斯克已恢復相關服務的存取權限。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，馬斯克對烏克蘭的立場已多次轉變，但他堅稱，任何服務中斷都是美國政府的責任，而非SpaceX。

烏克蘭 星鏈

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