日本自衛隊前高層：對中競爭底線含第一島鏈

日本前統合幕僚長、現任日本防衛大學校校長吉田圭秀今天在「富士山對話」與談時主張，與中國競爭有3條不可退讓的底線，其中包含連結沖繩、台灣、菲律賓的第一島鏈。

「日本經濟新聞」報導，日本經濟研究中心（JCER）與日本外務省的智庫日本國際問題研究所（JIIA）今天在東京都召開第13屆「富士山對話」，討論國際問題。

吉田去年卸下日本防衛省統合幕僚長（相當於參謀總長）之後，轉任培養自衛隊幹部的防衛大學校校長。

他今天出席「富士山對話」，在「日美同盟」為主題的座談與其他與談人討論對中關係有關的安全保障與經濟議題，並主張與中國競爭存在「3條紅線」（不可退讓的底線），包含「連結沖繩、台灣、菲律賓的第一島鏈」、「核嚇阻力的功能」、「西方國家在先進技術領域的優勢」。

吉田主張，美國介入包括朝鮮半島與台灣在內的第一島鏈，不可或缺。美國1950年揭示的亞洲防線「艾奇遜防線」（Acheson Line）並不包含朝鮮半島與台灣，據稱因此給了北韓南侵的機會。

此外，吉田以人工智慧（AI）等領域為例分析，中國在3個領域的實力正逐漸逼近美國，部分領域甚至已經超越美國。他認為，日本「不能淪為美中關係的從屬函數」，強調日本有必要與美國合作，發揮主動性的作用。

薛瑞福（Randall Schriver）是川普第一個總統任期內的國防部印太助理部長。他在座談會期間指出，安全保障上的威脅不限於純粹的軍事作戰，也包含政治戰、資訊戰、法律戰等橫跨多領域的混合戰。

薛瑞福說明，第一島鏈距離美國遙遠，要維持愈發困難，他因此主張「有必要提出類似『第一島鏈加強版』的概念」，並呼籲各國加強多邊合作。

日本前國家安全保障局長岡野正敬，在座談期間提到日美同盟時表示，「不單是穩固性，已經到思考如何提高持續性的時機」。他也預測，即使川普政府結束執政，美國要求盟友分擔更多責任的趨勢仍將持續。岡野也主張，「亞洲不能出現安全保障真空」，認為深化日美關係不可或缺。

美國智庫「亞洲社會政策研究所」（Asia SocietyPolicy Institute）副所長柯特勒（Wendy Cutler）則表示，安全保障與經濟密切相關。她提到中國管制出口重要礦物時主張，「可以從日本的經驗學到許多，美國正在推動各種倡議，以避免遇到類似狀況」。