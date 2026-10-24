快訊

66歲資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡…身份曝光崩潰了

中油宣布下周油價不調整 92無鉛31.2元、95無鉛32.7元

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗總統將赴莫斯科會普亭 俄表態願調解中東衝突

中央社／ 德黑蘭24日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安。路透社
伊朗總統裴澤斯基安。路透社

伊朗媒體報導，總統裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）下週將在莫斯科會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述伊朗駐俄羅斯大使賈拉里（Kazem Jalali）說法報導：「伊朗總統將前往莫斯科，出席10月27日舉行的天然氣出口國高峰會。」

報導引述賈拉里說，兩國領袖將討論經濟合作以及「地緣政治問題」。

自從2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，面臨全球最嚴厲制裁的俄羅斯和伊朗關係變得更加親密。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）本週訪問伊朗，為中東戰爭爆發以來首度到訪。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）強調，伊俄間的合作比以往更加緊密。

華府與德黑蘭的談判已停滯數月，美國與以色列則揚言恢復對伊朗的攻擊。普亭本月初表示，俄羅斯準備參與調解，以終結這場美國與以色列於2月發動的戰爭。

伊朗 中東 莫斯科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美以若再打 伊朗揚言「零紅線」報復、瞄準波灣7國石油AI設施

準備幹大事？川普傳期中選後再轟伊朗 美縮減駐中東外交軍事人員

期中選後再轟伊朗？美以已演練空襲 川普尚未拍板

川普稱美軍已痛擊伊朗 可能進一步行動重申阻擁核

相關新聞

才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

南韓中央日報24日報導，南韓統一部消息人士透露，北韓領導人金正恩24日睽違1年多再次訪問中國大陸。

法周末示威7萬軍警防暴 商家封門購槍、凡爾賽宮等文化場所關閉

法國上周末全國性示威變調，各地大量商店遭暴力破壞、洗劫。群眾24日再次上街抗議，巴黎商家為求自保，紛紛為櫥窗加裝木板、調整營業時間或事先移走有價值的商品；也有店舖負責人購入槍支自保，帶動巴黎最近合法槍械熱銷。巴黎狩獵槍械店老闆Yves Gollety向法媒證實，自爆發劫掠以來，店內合法防衛武器的銷量暴增了10倍。

川馬通話…烏克蘭星盾提速 烏軍證實已改善

華爾街日報廿二日引述美國官員報導，總統川普廿一日致電太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克，要求解除對烏克蘭使用「星鏈」軍規版「星盾」的限速。美烏官員說，星盾的運作情況廿二日就有所改善，雖尚未完全恢復，但速度已比限速時快。

伊朗總統將赴莫斯科會普亭 俄表態願調解中東衝突

伊朗媒體報導，總統裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）下週將在莫斯科會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir ...

伊朗：美軍任何情況下都禁入波斯灣

伊朗今天表示，美軍艦艇無論在任何情況下都不准進入波斯灣，並稱美國總統川普（Donald Trump）會「帶著這個夢想進入...

約旦教堂恐怖攻擊7死40傷 國王矢言鐵腕嚴懲

約旦公共安全局局長表示，一座教堂今天舉行葬禮期間遭到槍手開火，造成7人死亡。這起事件是針對約旦基督教少數族群的罕見攻擊，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。