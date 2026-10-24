伊朗總統將赴莫斯科會普亭 俄表態願調解中東衝突

伊朗媒體報導，總統裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）下週將在莫斯科會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述伊朗駐俄羅斯大使賈拉里（Kazem Jalali）說法報導：「伊朗總統將前往莫斯科，出席10月27日舉行的天然氣出口國高峰會。」

報導引述賈拉里說，兩國領袖將討論經濟合作以及「地緣政治問題」。

自從2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，面臨全球最嚴厲制裁的俄羅斯和伊朗關係變得更加親密。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）本週訪問伊朗，為中東戰爭爆發以來首度到訪。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）強調，伊俄間的合作比以往更加緊密。

華府與德黑蘭的談判已停滯數月，美國與以色列則揚言恢復對伊朗的攻擊。普亭本月初表示，俄羅斯準備參與調解，以終結這場美國與以色列於2月發動的戰爭。