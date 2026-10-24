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伊朗：美軍任何情況下都禁入波斯灣

中央社／ 德黑蘭24日綜合外電報導
伊朗武裝部隊參謀總長阿布杜拉希（Ali Abdollahi）。美聯社
伊朗武裝部隊參謀總長阿布杜拉希（Ali Abdollahi）。美聯社

伊朗今天表示，美軍艦艇無論在任何情況下都不准進入波斯灣，並稱美國總統川普（Donald Trump）會「帶著這個夢想進入墳墓」。

法新社報導，美國和以色列對伊朗發動新一輪攻勢的威脅日增，美國駐土耳其大使兼敘利亞事務特使巴瑞克（Tom Barrack）警告說，華府「絕對有可能」最快在這個週末就對伊朗發動打擊。

伊朗國家電視台報導， 伊朗武裝部隊參謀總長阿布杜拉希（Ali Abdollahi）表示：「我們無論在任何情況、任何時間下，都不允許美軍艦艇進入波斯灣。這位美國總統幻想著其武裝部隊進入波斯灣，他將帶著這個夢想進入墳墓。」

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗後，德黑蘭封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運活動以示報復，這是通往波斯灣（Persian Gulf）的門戶，也是全球能源咽喉要道。美國對此採取因應措施，對伊朗港口與船隻實施海上封鎖。

另據路透社報導，川普昨天表示若伊朗不與美國達成協議，美方可能會對伊朗發動新一輪軍事行動。

2名高階伊朗安全官員透露，德黑蘭已經擬定詳細計畫，若美國和以色列再次攻擊伊朗，將以波斯灣地區的海底通訊電纜為攻擊目標。

伊朗 波斯灣 美軍

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