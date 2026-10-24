約旦教堂恐怖攻擊7死40傷 國王矢言鐵腕嚴懲

約旦公共安全局局長表示，一座教堂今天舉行葬禮期間遭到槍手開火，造成7人死亡。這起事件是針對約旦基督教少數族群的罕見攻擊，當局認為是極端分子發動的恐怖行動。

路透社報導，公共安全局局長馬艾塔（Abdallah al-Maaytah）在記者會中表示，卡拉克省（Karak）哈默德教堂（Hamoud Church）槍擊事件的大部分傷者目前仍在醫院治療，警方正積極追緝涉案槍手。衛生部長指出，事件造成40人受傷。

內政部長法拉耶（Mazin Al Farrayeh）表示，這起襲擊為「極端分子」所為，目前仍難以判斷是否與約旦境內、境外已知組織有任何關聯。

社會局勢向來相對穩定的約旦發生此類事件極其罕見。不過作為美國盟友的約旦當局坦言，近年已多次挫敗伊斯蘭激進分子企圖發動襲擊的計畫。

目前尚無任何團體宣稱犯案。

作為美國對抗伊斯蘭激進團體重要夥伴的約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）於案發數小時後前往卡拉克省視察，宣示將以「鐵腕手段」懲罰犯罪者。

他在聲明中說：「將以最嚴厲手段回應卡拉克省恐怖攻擊。只要我們團結，那些妄想用子彈分化約旦人民的人就絕無可能得逞。」