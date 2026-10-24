聽新聞
0:00 / 0:00
約旦教堂恐怖攻擊7死40傷 國王矢言鐵腕嚴懲
約旦公共安全局局長表示，一座教堂今天舉行葬禮期間遭到槍手開火，造成7人死亡。這起事件是針對約旦基督教少數族群的罕見攻擊，當局認為是極端分子發動的恐怖行動。
路透社報導，公共安全局局長馬艾塔（Abdallah al-Maaytah）在記者會中表示，卡拉克省（Karak）哈默德教堂（Hamoud Church）槍擊事件的大部分傷者目前仍在醫院治療，警方正積極追緝涉案槍手。衛生部長指出，事件造成40人受傷。
內政部長法拉耶（Mazin Al Farrayeh）表示，這起襲擊為「極端分子」所為，目前仍難以判斷是否與約旦境內、境外已知組織有任何關聯。
社會局勢向來相對穩定的約旦發生此類事件極其罕見。不過作為美國盟友的約旦當局坦言，近年已多次挫敗伊斯蘭激進分子企圖發動襲擊的計畫。
目前尚無任何團體宣稱犯案。
作為美國對抗伊斯蘭激進團體重要夥伴的約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）於案發數小時後前往卡拉克省視察，宣示將以「鐵腕手段」懲罰犯罪者。
他在聲明中說：「將以最嚴厲手段回應卡拉克省恐怖攻擊。只要我們團結，那些妄想用子彈分化約旦人民的人就絕無可能得逞。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。