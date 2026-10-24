時隔8年 德國總統史坦麥爾27日訪中

華爾街日報廿二日引述美國官員報導，總統川普廿一日致電太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克，要求解除對烏克蘭使用「星鏈」軍規版「星盾」的限速。美烏官員說，星盾的運作情況廿二日就有所改善，雖尚未完全恢復，但速度已比限速時快。

2026-10-24 00:00