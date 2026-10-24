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時隔8年 德國總統史坦麥爾27日訪中
中國外交部昨天宣布，應中國國家主席習近平邀請，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）將於27至31日對中國進行國是訪問。這是史坦麥爾時隔8年再次訪中。
據中國外交部官網，外交部發言人毛寧23日下午在例行記者會作了上述宣布。訪問期間，習近平將與史坦麥爾與行會談，中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際則將會見史坦麥爾。
毛寧提到，作為世界第二和第三大經濟體，中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展，符合雙方利益。中國願與德國以此訪為契機，鞏固互信、深化合作，推動中德關係取得更大發展，助力中歐關係行穩致遠。
除了北京，史坦麥爾還將訪問安徽省。據香港明報，德國總統府宣布，史坦麥爾此行將先飛抵安徽合肥，參觀清末大臣李鴻章故居以及福斯汽車（中國）科技有限公司，還將到訪世界遺產「宏村」。
史坦麥爾預計28日飛往北京，參訪圓明園，並於北京大學發表演講、與學生打乒乓球；30日會晤中國領導人。
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