防週末示威再變暴動 法國部署7萬警力應變

法國政府為防止示威造成的社會動盪進一步擴大，將於24日在全國部署約7萬名警力。上週末的示威引發法國多年來其中一次最嚴重的街頭暴力。

英國「衛報」報導，法國內政部長努涅斯（LaurentNunez）今天表示，維安部隊將包括平時負責反恐行動及人質救援任務的精銳部隊。他並指出，社群媒體上已有「極左派」團體發出鼓動暴力的呼聲。

努涅斯在總統馬克宏主持的高層官員會議後告訴媒體：「我們面對的不是一場和平、友善的示威活動。我們已做好準備，將採取極為強硬的措施，絕不容忍任何違法行為。」

包括羅浮宮、奧塞美術館（Orsay Museum）、畢卡索美術館（Picasso Museum）及大皇宮（Grand Palais）在內的多家重要博物館24日都將閉館；大皇宮目前正展出一場重要的塞尚（Paul Cezanne）特展。

此外，全球最具聲望的當代藝術博覽會之一巴塞爾藝術展（Art Basel）原定今天開放民眾參觀，但因擔心社會動亂，主辦單位決定僅開放今天一天，取消週末活動。

巴黎商家整週都在店面加裝防護設施，以防可能發生的暴力事件。在上週末衝突熱點之一、巴黎的共和國廣場（Place de la Republique）附近，一家銀行分行及其他商家現已用木板封住門窗，以防遭人趁亂洗劫。

距離明年法國總統大選僅剩6個月，馬克宏政府卻苦於控制這場突如其來的危機。政府已坦承上週末的大規模暴動「失控」。

原本大致和平的示威活逐漸演變成失控的暴力事件與大規模搶劫，巴黎、馬賽、里昂及其他城市都受到波及。在里摩（Limoges），建於19世紀、被法國政府列為「法國歷史遺蹟」的市政廳遭人縱火，部分建築被焚毀。

努涅斯表示，除增派1萬警力外，維安部署還將動用水砲車、裝甲車、騎警、直升機及無人機。

這週末歐洲其他多個國家預料也將有示威活動。這波抗爭潮反映整個歐陸日益擴大的民怨，導火線包括公共服務品質下降、住房負擔日益沉重、公部門預算遭刪減，以及生活成本不斷飆升。

義大利米蘭、羅馬及杜林，奧地利的維也納，以及西班牙馬德里、巴塞隆納等城市，均有人號召民眾於25日上街。葡萄牙的里斯本與波圖、愛爾蘭的都柏林及阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana），預計也都有示威活動。