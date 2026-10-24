快訊

先爆公帑歡送慶生 陳智菡再揭「僑委會安排徐佳青參與僑務會議」高層異議才取消

「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

聽新聞
0:00 / 0:00

防週末示威再變暴動 法國部署7萬警力應變

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導

法國政府為防止示威造成的社會動盪進一步擴大，將於24日在全國部署約7萬名警力。上週末的示威引發法國多年來其中一次最嚴重的街頭暴力。

英國「衛報」報導，法國內政部長努涅斯（LaurentNunez）今天表示，維安部隊將包括平時負責反恐行動及人質救援任務的精銳部隊。他並指出，社群媒體上已有「極左派」團體發出鼓動暴力的呼聲。

努涅斯在總統馬克宏主持的高層官員會議後告訴媒體：「我們面對的不是一場和平、友善的示威活動。我們已做好準備，將採取極為強硬的措施，絕不容忍任何違法行為。」

包括羅浮宮、奧塞美術館（Orsay Museum）、畢卡索美術館（Picasso Museum）及大皇宮（Grand Palais）在內的多家重要博物館24日都將閉館；大皇宮目前正展出一場重要的塞尚（Paul Cezanne）特展。

此外，全球最具聲望的當代藝術博覽會之一巴塞爾藝術展（Art Basel）原定今天開放民眾參觀，但因擔心社會動亂，主辦單位決定僅開放今天一天，取消週末活動。

巴黎商家整週都在店面加裝防護設施，以防可能發生的暴力事件。在上週末衝突熱點之一、巴黎的共和國廣場（Place de la Republique）附近，一家銀行分行及其他商家現已用木板封住門窗，以防遭人趁亂洗劫。

距離明年法國總統大選僅剩6個月，馬克宏政府卻苦於控制這場突如其來的危機。政府已坦承上週末的大規模暴動「失控」。

原本大致和平的示威活逐漸演變成失控的暴力事件與大規模搶劫，巴黎、馬賽、里昂及其他城市都受到波及。在里摩（Limoges），建於19世紀、被法國政府列為「法國歷史遺蹟」的市政廳遭人縱火，部分建築被焚毀。

努涅斯表示，除增派1萬警力外，維安部署還將動用水砲車、裝甲車、騎警、直升機及無人機。

這週末歐洲其他多個國家預料也將有示威活動。這波抗爭潮反映整個歐陸日益擴大的民怨，導火線包括公共服務品質下降、住房負擔日益沉重、公部門預算遭刪減，以及生活成本不斷飆升。

義大利米蘭、羅馬及杜林，奧地利的維也納，以及西班牙馬德里、巴塞隆納等城市，均有人號召民眾於25日上街。葡萄牙的里斯本與波圖、愛爾蘭的都柏林及阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana），預計也都有示威活動。

法國 英國 社群媒體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法周末示威7萬軍警防暴 商家封門購槍、凡爾賽宮等文化場所關閉

法國騷亂後收緊管控 馬克宏：禁止不具正當性抗議

上周各地商店遭洗劫…巴黎群眾24日再次示威 商家釘木板或歇業自保

好讀周報／一場校園抗議為何失控？法國學潮延燒全國 26萬人上街抗議

相關新聞

才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

南韓中央日報24日報導，南韓統一部消息人士透露，北韓領導人金正恩24日睽違1年多再次訪問中國大陸。

法周末示威7萬軍警防暴 商家封門購槍、凡爾賽宮等文化場所關閉

法國上周末全國性示威變調，各地大量商店遭暴力破壞、洗劫。群眾24日再次上街抗議，巴黎商家為求自保，紛紛為櫥窗加裝木板、調整營業時間或事先移走有價值的商品；也有店舖負責人購入槍支自保，帶動巴黎最近合法槍械熱銷。巴黎狩獵槍械店老闆Yves Gollety向法媒證實，自爆發劫掠以來，店內合法防衛武器的銷量暴增了10倍。

川馬通話…烏克蘭星盾提速 烏軍證實已改善

華爾街日報廿二日引述美國官員報導，總統川普廿一日致電太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克，要求解除對烏克蘭使用「星鏈」軍規版「星盾」的限速。美烏官員說，星盾的運作情況廿二日就有所改善，雖尚未完全恢復，但速度已比限速時快。

視南韓為敵 北韓近2年埋96萬枚地雷 非軍事區已飆至300萬枚

韓聯社報導，南韓軍方指稱北韓自從2024年以來，已在南北韓非軍事區（DMZ）埋設96萬枚地雷，同時持續進行邊境加固工程，試圖徹底切斷兩韓連接道路，恐致南北韓關係持續惡化，朝鮮半島緊張局勢難以緩解。南韓國防部23日正式就界定「軍事分界線」（MDL），向北韓提出軍事會談建議，並討論復原軍事通信線路及防止邊境偶發性衝突的具體方案。

北韓遲未回應 專家：11月「川金會」機率低於1成

路透23日獨家報導，美國總統川普是唯一曾與北韓領導人會面的美國總統，雖然一直希望重啟美朝談判，但平壤對限制核子計畫的外交談判興趣缺缺。5名知情人士透露，美國和南韓官員認為，川普與北韓領導人金正恩今年會面的可能性正在降低。

遇抗議武器鎮壓 法國警察暴力執法手段竟源自拿破崙？

在法國群眾抗議活動中，警方的強力鎮壓也成為焦點，有青少年手掌被炸斷、下顎斷裂牙齒脫落、眼睛失明。法國警察仍使用許多歐洲國家已禁用的低致命性武器，包括橡膠彈和閃光彈，律師與人權團體指控這些武器導致多名青少年的傷勢「像戰爭中受的傷」。法國警察為何特別暴力？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。