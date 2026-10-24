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才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

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才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒朝中社24日發布照片，北韓領導人金正恩在平壤出席北韓人民軍連長大會。路透
北韓官媒朝中社24日發布照片，北韓領導人金正恩在平壤出席北韓人民軍連長大會。路透

南韓中央日報24日報導，南韓統一部消息人士透露，北韓領導人金正恩24日睽違1年多再次訪問中國大陸

日本共同社稍早引述外交消息人士報導，與北韓接壤的中國大陸丹東市部分地區當天實施嚴格交通管制，外界推測與北韓高層人士到訪有關。南韓統一部消息人士則向韓聯社表示：「金委員長經由新鴨綠江大橋，抵達中國大陸遼寧省丹東市。」

新鴨綠江大橋連接中國大陸丹東市與北韓平安北道新義州市，是雙向4車道、全長3026公尺的橋梁。丹東是中朝兩國最大的貿易據點。這座橋2014年完工，但因北韓一側的聯外道路及通關設施不足，遲遲未能通車，直到本月15日才正式通車。

金正恩此次訪中，正值美國總統川普推動今年內恢復美朝對話，又適逢深圳亞太經濟合作會議（APEC）召開前夕，因此備受關注。

此外，金正恩近日在海外社群媒體上遭傳死訊，此次訪中也被視為藉此展現自己仍然健在。據了解，南韓國家情報院23日已向國會情報委員會報告，金正恩的死亡傳聞並非事實。

金正恩 中國大陸 訪中 北韓

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