德國總理將訪問日本 擬加強稀土與國防合作

日本政府23日宣布，德國總理梅爾茨將在本月28日到29日訪問日本，並與日相高市早苗舉行會談。雙方預料討論稀土在內的經濟安全保障議題，以及印太地區等區域情勢。

日本放送協會（NHK）報導，這將是梅爾茨（Friedrich Merz）2025年上任後首度訪日，同時也是繼2025年11月在南非20國集團（G20）之後，梅爾茨與高市再度會面。

時事通信社引述日本與德國的外交人士披露，隨著大國之間的競爭加劇，日本與德國計劃提升合作體制，建立採購資源以及國防合作的框架。

約30家企業這次會隨同梅爾茨訪日，像是歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）、AI軍事軟體新創業者赫爾辛（Helsing）之外，汽車、化學、保險、運輸業等業者也會同行。其中，無人機製造商量子系統（Quantum Systems）等公司預計與日企簽訂逾20份備忘錄。

日本與德國的外交人士透露，梅爾茨與高市預計在本月28日舉行領袖會談，屆時發布的聯合宣言，「將是首份全面涵蓋安全保障、經濟安保及防衛產業合作等領域的宣言」。此外，梅爾茨這次訪問日本時，也會提到中國正在管制出口的稀土等重要礦物。

雙方預料也將討論分散重要礦物的採購來源、半導體供應鏈及人工智慧（AI）等。

日本與德國的防衛合作近年來逐漸擴大，像是2024年自衛隊與德軍簽訂「物品勞務相互提供協定」（ACSA），使雙方能互相提供燃料與彈藥。除了川崎重工業與空中巴士合作開發軍用無人機外，樂天集團也正協助赫爾辛拓展日本市場。

梅爾茨訪問日本之前，已在新加坡發表有關印太戰略的演說。他抵達日本之後，將參與日德經濟高峰會，並與投資人對談。之後，他將造訪韓國出席「德國商務與亞太會議」。